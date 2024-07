Simona Mărgăian continuă lupta și va ataca sentința de la CA Craiova la Înalta Curte de Casație și Justiție

Apelul făcut de Simona Mărgăian (actuală Filip) la Curtea de Apel Craiova s-a finalizat săptămâna trecută cu o sentință mai facilă, însă nu pe placul acesteia. După ce, anul trecut, Tribunalul Gorj a condamnat-o pe femeia al cărei nume a fost pe buzele întregii națiuni la 5 ani de închisoare cu executare, fiind acuzată că a înșelat un bătrân italian, pe 18 iulie a.c., magistrații din Bănie au venit cu o decizie la 180 de grade: 3 ani de închisoare cu suspendare, un termen de supraveghere de 4 ani și ore de muncă în folosul comunității.

Judecătorii Curții de Apel Craiova au decis încetarea procesului penal în care Simona Filip era judecată pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

Prin sentința pronunțată săptămâna trecută, femeia a fost condamnat la închisoare cu suspendare în baza unui singur act material pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.

De asemenea, magistrații din Bănie au decis menținerea sechestrului asigurator pe bunurile mobile și imobile ale Simonei Filip, precum și pe conturile bancare.

,,Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată. (…) Încetează procesul penal față de inculpata Filip (fostă Tiriplică, fostă Mărgăian) Simona Daniela pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, (…) ( 50 de acte materiale).

În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 condamnă pe inculpata Filip (fostă Tiriplică, fostă Mărgăian) Simona Daniela la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor (un singur act material din data de 10.01.2018). (…) În baza art. 91 C. pen., suspendă executarea pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani. (…) În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Scoarţa, Jud. Gorj”, se arată în sentința pronunțată săptămâna trecută de Curtea de Apel Craiova.

,,Merg mai departe”

Gorjeanca spune că după ce hotărârea de la CA Craiova va ajunge în posesia ei, va ataca sentința la Înalta Curte de Casație și Justiție. ,,Hotărârea este greșită. Nu ai cum să mă încadrezi și să îmi scoți toate infracțiunile și să mă încadrezi la spălare de bani. Plus că, ei nu mi-au scos tot ce am trimis eu prin bancă în conturile italianului.

Sentința de la Craiova o voi ataca la Înalta Curte. Eu vrea să reușesc să îmi scoată pedeapsa cu suspendare și tot ce mai scrie în hotărâre, inclusiv sechestrul pe bunuri. Aștept hotărârea acasă apoi voi ataca la Înalta Curte. Cu toată lumea și c toți avocații cu care m-am consultat, au spus că hotărârea e greșită. Cică nu ar exista o lege în care să se specifice că este spălare de bani când faci o donație, cum se arată în singurul act de inculpare de la Craiova. Că eu am făcut o donație mamei mele. Cu avocații cu care a discutat, mi s-a spus că putea fi spălare de bani din infracțiune, și doar dacă se considera infracțiune, iar eu făceam donația către altcineva și nu către un părinte. Merg mai departe și nu mă las”, a declarat Simona Filip, pentru ,,Gorjeanul”.

De asemenea, femeia a comentat și pe contul său de Facebook sentința pronunțată de judecătorii de la Curtea de Apel Craiova: ,,După ce Tribunalul Gorj m-a condamnat la 5 ani de închisoare, ca și cum aș fi încercat să omor pe cineva, la apel, din 53 de fapte penale pe care le reclama italianul, a rămas de fapt una singură pentru care am primit o pedeapsă cu suspendare (că nu era legal să fac cadou mamei un apartament). Italianul îmi cere până și banii mei aflați la el, pe care doar mi i-a trimis când eram plecată, nu mai vorbim de cadourile acordate de el când amenința că se sinucide dacă nu mai vorbesc cu el.

Aud că deja clica din jurul italianului își împarte procente din despăgubirile cerute, poate verifică cineva treaba asta. Eu voi continua lupta în justiție pentru ca nu am obligat pe nimeni sa îmi ofere cadouri și nici italianul nu poate ajunge să pretindă să fie chiar compensat că a stat cu o femeie cu 40 de ani mai tânără ca el. Cum am avut încredere până acum, am încredere și la Înalta Curte!”.

Izabella Molnar