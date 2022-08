Simona Halep este între principalele favorite la câștigarea US Open

Simona Halep este cap de serie la competiția de la Flushing Meadows. La începutul săptămânii viitoare încep meciurile, de pe tabloul principal, a ediției 2022 a US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Simona Halep a obținut rezultate importante în ultimele luni, în turneele din circuitul mondial, iar acest lucru i-a adus o ascensiune importantă în clasamentul WTA și postura de cap de serie la US Open 2022. Cea de-a 142-a ediție a US Open a început deja cu meciurile de calificare pentru tabloul principal a cărui configurație finală va fi stabilită la sfârșitul acestei săptămâni. Între timp, organizatorii au dat publicității lista capilor de serie, iar între aceștia se numără și Simona Halep care a avut o ascensiune fulminantă în clasamentul WTA după victoria de la WTA Toronto. Astfel, bazându-se pe ierarhia mondială, dar și pe evoluțiile din turneele găzduite de SUA și Canada în ultimele săptămâni, Halep a fost desemnată cap de serie numărul 7 a competiției de la New York. Lidera ierarhiei mondiale, Iga Swiatek, este principala favorită să câștige anul acesta trofeul pus în joc de organizatori.

Estonianca Anett Kontaveit și Maria Sakari, din Grecia, sunt capi de serie 2, respectiv 3. Campioana de anul trecut, jucătoarea britanică cu origini românești, Emma Răducanu este cotată cu a 11-a șansă să-și apere titlul din 2021, când a încheiat competiția fără set pierdut.

Pe lângă Simona Halep, cel mai bine clasată jucătoare de tenis din țara noastră, alte trei românce vor porni în aventura US Open 2022 direct pe tabloul principal.

Acestea sunt Irina Begu (locul 34 WTA), Sorana Cîrstea (38) și Jaqueline Cristian (76). Begu și Cârstea au participat zilele acestea la WTA Clevland unde au fost eliminate în optimi.

M.P.