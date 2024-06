Șicanare în trafic finalizată cu un dosar penal

Un bărbat din Bălești s-a ales cu dosar penal după ce a șicanat în trafic un alt sofer, pe raza municipiului Târgu Jiu. Acesta din urma a sunat la 112, iar oamenii legii au pornit în urmărirea individului. După ce a fost identificat, s-a depistat faptul că omul din Bălești era băut. Evenimentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni.

„În noaptea de 16/17 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat, despre faptul că a fost șicanat în trafic, pe raza municipiului Târgu Jiu, de un conducător auto, care este posibil sub influența băuturilor alcoolice. Polițiști din cadrul Biroului Rutier s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au procedat la urmărirea și oprirea unui autoturism, condus de un bărbat de 30 de ani, din comuna Bălești, având o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt rezultat în urma testării cu aparatul etilotest. Bărbatul a fost condus la spital, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.