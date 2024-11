Şi-au respectat blazonul! Baschetbaliștii gorjeni au distrus-o pe Craiova

CSM Târgu Jiu a oferit o prestație consistentă și a obținut a patra victorie din tot atâtea meciuri în Liga 1 de baschet. Gorjenii au distrus-o pe CS Universitatea Craiova pe teren propriu, scor 113-46 . Gazdele nu au slăbit turația nici când aveau un avantaj important, iar acest lucru l-a mulțumit pe antrenorul Damalis. Drept dovadă, diferența mare din ultimele două sferturi: 34-13, 22-17, 23-9, 34-7. Chiar dacă adversarul nu a fost unul foarte valoros, determinarea, agresivitatea și, în multe momente, circulația mingii au fost punctele forte ale gorjenilor. La minusuri putem trece doar cele trei aruncări reușite din afara semicercului, dintr-un total de 18.

“Sunt satisfăcut pentru că am jucat în toate cele 40 de minute la fel, din prima până în ultima secundă. Băieții au arătat caracter, au arătat atitudine, și asta le-am spus și în vestiar, după meci. E ok că avem numai succese, dar eu vreau să văd echipa că joacă un baschet corect, la fel de bine în toate meciurile, nu cum am jucat, de exemplu, în meciul cu Târgu Mureș pe care l-am câștigat, dar a fost un meci mai slab. În primul rând suntem foarte bucuroși că a fost multă lume la meci, foarte mulți copii care au venit la joc și s-au bucurat de baschet. Directorul nostru sportiv face o treabă bună în sensul acesta și suntem mulțumiți în această privință”, a declarat Giannis Damalis după partidă.

Khydarius Smith a fost cel mai bun marcator al echipei noastre, cu 23 de puncte. A fost urmat de Andrei Bărăgan, care a reușit 18, și de Kaleb Higgins, cu 16.

“Evoluția echipei a fost una foarte bună. Echipa este pe drumul cel bun, iar la cum decurg antrenamentele, și după evoluția din această seară, putem spune că suntem mulțumiți. Contează victoriile pe linie, dar nu îndeajuns de mult în momentul de față, pentru că noi ne dorim să promovăm în Liga Națională. Sunt sigur că putem arăta un baschet mai bun de atât, dar și în seara aceasta a fost, pot spune, un meci foarte bun”, a adăugat Luca Cârstea.

Etapa viitoare, pe 24 noiembrie, CSM Târgu Jiu va juca în deplasare, cu CSS VSK Antares Gheorgheni.

CSM Târgu Jiu: Khydarius Smith 23p, Andrei Bărăgan 18p, Kaleb Higgins 16p, Vaida Adrian 6p, Luca Cârstea 14p, Alexandru Mitu 2p, Alexandru Vaida 4p, Octavian Miss-Badea 5p, Modibo Diaby 11p, Camil Berculescu 8p, Flavius Toropu 4p.

Cătălin Pasăre