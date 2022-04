Şi-au bătut joc! Viitorul a remizat cu Unirea după ce a condus de două ori

Viitorul Târgu Jiu a reuşit doar un rezultat de egalitate sâmbătă în faţa echipei Unirea Constanţa. După un joc spectaculos, cu multe răsturnări de situaţie, tabela a arătat 3-3. Echipa lui Eugen Trică a părut că nu va avea probleme în a-şi adjudeca cele 3 puncte după exprimarea din prima repriză. Trecuseră doar 5 minute când Ciprian Rus a înscris nestingherit din careu, cu un șut la colțul scurt. Oaspeții au egalat însă rapid. Arbitrul a fluierat târziu un penalti, iar Eftimie a fost învins de Chiriţoiu, chiar dacă portarul a ghicit colțul (9). Alb-albaştrii nu au suferit din pricina golului, iar Udrea a făcut minuni să menţină tabela intactă la ocaziile lui Rus şi Sveikauskas. În cele din urmă, Gabriel Dodoi le-a adus pe gazde, meritat, în avantaj (27). Unirea a încercat să revină pe tabelă la începutul părţii secunde, când a avut mai mult posesia, fără a avea însă şi mari oportunităţi de a înscrie. Intrat de numai 2 minute, Răzvan Vespe a aşezat mingea sub transversală, după un şut de toată frumuseţea din interiorul careului şi se părea ca a adus liniştea în tabăra gorjenilor (70). Finalul a fost însă halucinant pentru târgujieni. Romeo Niţă a reuşit dubla, după ce, întâia oară, a profitat de o nesincronizare în apărarea gazdelor și l-a lobat pe Eftimie (80), iar câteva minute mai târziu a lăsat mască asistenţa de pe Municipal cu un ,,trasor” de la 25 de metri (87). Pe final de meci, ambele formaţii puteau înscrie, dar rezultatul poate fi considerat echitabil, în ciuda celor 20 de minute de uluială pe care le-a avut echipa lui Trică. De altfel, principalul gorjenilor a ţinut o şedinţă prelungită în vestiar, recunoscându-şi mâhnirea după ce formaţia sa putea să piardă o partidă pe care a avut-o în mână.

,,Sunt foarte supărat pentru că am avut jocul în mână. Am avut un avantaj de 2 goluri până în minutul 80, după care au intervenit nişte greşeli inadmisibile din partea jucătorilor mei. Asta este viaţa, mergem înainte, nu avem ce face, dar trebuie să schimbăm puţin atitudinea. Cu atitudinea asta nu putem face nimic. Trebuie să fii implicat, concentrat, până în ultimul minut. Dacă nu, aţi văzut ce se întâmplă! Prinzi o echipă bună, cu nişte puşti foarte buni, talentaţi, şi te execută. Au plecat cu un punct, dar au mai avut o ocazie la 3-3 şi puteau să plece cu toate punctele. Repet, sunt foarte supărat. Mai sunt 4 meciuri de disputat, o să mă bazez pe ei până la finalul campionatului şi apoi o să tragem linie şi vedem ce facem pe viitor”, a declarat Trică.

Nici antrenorul oaspeţilor, Leo Strizu, nu a fost pe deplin mulţumit, chiar dacă a apreciat revenirea tinerilor săi jucători. ,,Dacă pe fază ofensivă avem anumite trasee în joc, anumite reguli, în partea defensivă avem mari probleme. Toată lumea o să zică că avem echipă tânără, dar tinereţea mai trebuie să aibă şi valoare. Când vom completa această tinereţe cu un pic de ştiinţă a jocului, cu un efort mai mare şi cu mai multă muncă, pe parte, fizică, atunci vom rezolva şi partea de apărare. Mă bucur că jucătorii mei nu au cedat şi au avut puterea să revină, au dat două goluri spre final, au mai avut nişte ocazii şi încep să prindă încredere. Obiectivul nostru este ca aceşti copii să fie mai curajoşi de la meci la meci şi să avem relaţii mai bune de joc”, a spus Strizu. Viitorul a acumulat 4 puncte în play-out, după victorie la ,,masa verde” din etapa inaugurală, cu FC Buzău. În etapa următoare, echipa lui Eugen Trică va juca la Unirea Dej.

VIITORUL TÂRGU JIU – UNIREA CONSTANŢA 3-3 (2-1)

Stadion: Municipal (Târgu Jiu – Gorj);

Viitorul: Eftimie – Ciul, Al. Băican, Sveikauskas, Copaci – Țegle, Vulpe (68, Vespe) – Mitrică (68,Pîrcălabu), Al. Dulca (78, Gîrbiță), Dodoi – Cip. Rus (cpt.) Rezerve neutilizate: Krupenschi – Core, Dănescu, Godja, Misarăș, G. Tudoran. Antrenor: Eugen Trică.

Unirea: Udrea (cpt.) – Bobaru (46, R. Gab. Zamfir), Nicola (76, Cireșoiu), Chirițoiu, Șuteu, Ad. Niță, R. Trif (63, Rob. Tudor), Ciuciulete, Tud. Moldovan (63, Lăcătuș), Laur. Ardelean, Coza (76, Gogor). Rezerve neutilizate: Tipu, Șerbănescu. Antrenor: Leonard Strizu

Cătălin Pasăre