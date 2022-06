Și Andrei Gheorghe rămâne la Târgu-Jiu

După ce au ajuns la un acord cu Camil Berculescu pentru prelungirea contractului, secția de baschet și-a asigurat și serviciile unui alt jucător autohton, Andrei Gheorge (25 de ani). Sportivul, care a câştigat titlul de vicecampion naţional în acest sezon la baschet 3×3 cu CSM Târgu Jiu, va evolua și în sezonul 2022-2023 tot la gruparea gorjeană. Baschebalistul originar din Brașov a precizat, pentru site-ul oficial al clubului, care au fost motivele ce l-au determinat să rămână în orașul lui Brâncuși. ,,Am ales să continui, deoarece am văzut progresul acestui proiect și am rămas plăcut surprins de cât de aproape ne-au fost suporterii la toate meciurile. Cred că a fost un sezon relativ bun, cu multe părți bune, dar din păcate cu un început ceva mai greu de campionat, care cred că ne-a costat în economia finală a clasamentului. Dar, în a doua parte a sezonului, s-a văzut o creştere a jocului și au apărut victoriile cu echipe mai mari, cum au fost cele cu Pitești sau Steaua. Pentru mine, a fost un sezon din care am avut foarte multe de învățat de la jucători ca Porter Troupe sau Titus Nicoară și sunt sigur că ce am ‘furat’ de la ei mă va ajuta în carieră”, a spus Gheorghe. Andrei vrei să continue și la 3×3, acolo unde a făcut echipă bună cu Alex Berca, Răzvan Pavel și Camil Berculescu. ,,Principalul obiectiv este clar să mă dezvolt ca jucător și să ajut cât pot de mult la meciuri și antrenamente. Sper să nu am parte de accidentări, atât eu cât și restul echipei. La 3×3, eu zic că am făcut o figură frumoasă și sunt sigur că de la acest rezultat putem construi alte performanțe vara aceasta şi în sezonul următor”. Gheorghe a mai evoluat în cariera sa la BC Galactica Brașov, CSU Brasov, Știința Bucuresti, Dinamo Știința București și Rapid București. Din 2019 este component al echipei CSM Târgu Jiu.

Cătălin Pasăre