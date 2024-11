Și-a rămas doar una! CSM, singura fără înfrângere în Gorj

O nouă rundă plină de goluri la Liga 4 din Gorj. CSM Târgu Jiu a făcut scor cu AS Jupânești și a rămas singura formație fără înfrângere din principalul campionat județean. Cea mai mare diferență între oponente s-a înregistrat la Tismana, iar Jiul Rovinari a pierdut primul meci din actualul sezon la Negomir. După acest succes, echipa lui Cristian Barbu este la cinci puncte distanță de lider.

Știința Godinești și Viitorul Brănești nu au pierdut până acum în Seria 1 din Liga 5 după turul de campionat. Lider în Seria 2, care are 9 echipe, este AS Scoarța. Aici, pe 10 noiembrie, are loc ultima etapă a primei părți a sezonului.

Liga 4, Etapa 12

CSO Turceni 8 – 3 CS Gilortul 2 Tg Cărbunești

CSC Negomir 3 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

CS Internațional Bălești 2 – 2 CS Unirea Țînțăreni

CS Știința Drăguțești 1 – 4 CS Parângul Bumbești-Jiu

CSO Tismana 12 – 0 AS 7 Noiembrie Costești

FC Petrolul Ticleni 1 – 1 CS Petrolul Bustuchin

CS Minerul Mătăsari 3 – 1 CS Vulturii 2 Fărcășești

CS Petrolul Stoina 2 – 3 CS Minerul Motru 2008

CSM Târgu Jiu 13 – 2 AS Jupânești

Liga 5, Seria 1 – Etapa 7

AS Triumful Borăscu 3 – 0 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Brănești 3 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Unirea Dragotești 1 – 5 AS Știința Godinești

CS Dumbrava Câlnic 2 – 2 AS Viitorul Plopșoru

Liga 5, Seria 2 – Etapa 8

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 3 CSC Dănești

AS Gilortul Bengești 2 – 1 AS Prigoria

AS Avântul Baia-de-Fier 1 – 0 AS Scoarța

AS Stejari 4 – 1 AS Bradul Polovragi

Cătălin Pasăre