Și-a bătut mama cu o coadă de mătură, iar pe bunică a lovit-o cu pumnii. Ce pedeapsă i-au dat judecătorii

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din orașul Novaci, a fost condamnat la închisoare cu suspendare, după ce și-a bătut mama cu o coadă de mătură, iar pe bunică a lovit-o cu pumnii în față. Ulterior, individul a încălcat, de două ori, ordinul de protecție emis împotriva sa.

Faptele bărbatului au avut loc în primăvara anului trecut. Novăceanul a fost trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor sau obligațiilor impuse prin ordinul de protecție.

Potrivit rechizitoriului, în data de 17 martie 2021, orele 15:00, bărbatul a exercitat acte de violență fizică asupra mamei și bunicii sale, pe fondul consumului de alcool.

Scandalul s-a iscat din senin, individul lovindu-și mai întâi mama cu o coadă de mătură. „Persoana vătămată se afla în bucătăria imobilului situat în orașul Novaci, moment în care inculpatul, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, fără nici un motiv, a început să exercite acte de agresiune fizică asupra mamei sale, lovind-o cu o coadă de mătură peste corp, picioare și mână”, spun anchetatorii.

Și loviturile nu s-au oprit. Femeia a fost trasă de păr și trântită la pământ. Auzind țipetele fiicei sale, bunica agresorului a intervenit. „Inculpatul a lovit-o cu pumnii în față și a izbit-o de zidul casei, deși persoana vătămată este o persoană vârstnică, aspect ce nu l-a împiedicat pe inculpat să exercite acte de violență asupra acesteia”, se mai arată în rechizitoriu.

Evacuat din casă

Mama agresorului, o femeie de 60 de ani, a alertat poliția.

Sosiți la fața locului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care s-a dispus ca bărbatul să părăsească temporar locuința. Acesta nu a solicitat cazarea într-un centru rezidențial pentru persoane fără adăpost și a declarat că, pe perioada valabilității ordinului de protecție provizoriu, va locui la un prieten din Novaci.

Cu toate acestea, la scurt timp după plecarea polițiștilor, individul a revenit la domiciliu, provocând din nou scandal, încălcând astfel măsurile și obligațiile ce îi fuseseră impuse.

„Vă dau foc. Nu mă pot prinde”

Cu bricheta în mână, bărbatul a amenințat că o să dea foc la șopru și o întreba insistent pe mama sa în cât timp ajunge poliția, știind că femeia solicitase din nou sprijinul organelor de poliție.

Apoi a fugit și s-a ascuns în grădină, nefiind găsit de polițiști. „Ulterior plecării organelor de poliție de la imobilul situat în orașul Novaci, inculpatul a revenit din nou în locuință, unde s-a exprimat către persoana vătămată «Vezi, fă, că trecură proștii pe lângă mine și nu mă văzură, nu mă pot prinde!». Organele de poliție au stat în proximitatea domiciliului și au intervenit din nou la solicitarea persoanei vătămate, ocazie cu care l-au identificat pe inculpat în domiciliu, acesta aflându-se în bucătărie, în poziția șezut”, arată anchetatorii.

„O persoană violentă”

Novăceanul este divorțat și nu are loc de muncă. În urmă cu trei ani, împotriva inculpatului a mai fost emis un ordin de protecție provizoriu, ca urmare a agresiunilor și actelor de violență exercitate tot asupra mamei și bunicii.

Bărbatul a mai fost cercetat și în alte dosare penale, acesta fiind cunoscut organelor de urmărire penală ca o persoană cu comportament violent în mediul familial.

Condamnare

Recent, Judecătoria Novaci l-a condamnat pe bărbat la 6 luni de închisoare pentru două infracțiuni de violență în familie și 9 luni de închisoare pentru două infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție.

Pedepsele au fost contopite, bărbatul fiind condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare. Pedeapsa nu este cu executare, fiind stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, timp în care inculpatul va avea obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială și să muncească 80 de zile în folosul comunităţii, la primăria sau școala gimnazială din Novaci.

„Instanța nu va stabili pedepse în cuantumul minim prevăzut de lege sau în cuantumul redus, având în vedere determinarea de care a dat dovadă inculpatul în repetarea comportamentului infracțional atunci când, deși știa că nu are dreptul să se apropie de persoanele vătămate sau de locuința acestora, a decis totuși să o facă în două rânduri, încălcând atât ordinul de protecție provizoriu, cât și ordinul de protecție emis de instanța de judecată. De asemenea, în cazul infracțiunilor de violență domestică, instanța are în vedere faptul că săvârșirea acestora s-a produs pe fondul consumului anterior de alcool. În același context, instanța are în vedere și disproporția de forță fizică dintre inculpat și mama, respectiv, bunica sa”, au motivat judecătorii.

Sentința Judecătoriei Novaci nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.