Şi 13 a fost cu noroc pentru CSM Târgu Jiu. S-a încheiat turul în Liga 5

Temperaturile scăzute din weekend nu au împiedicat formațiile angrenate în fotbalul județean să ofere dueluri spectaculoase pe majoritatea stadioanelor din Gorj. Doar două meciuri s-au încheiat fără gol la sfârșitul săptămânii trecute. La Liga 4, a fost remiză albă între Motru și Mătăsari, iar în Seria 2 din Liga 5 echipele din Scoarța și Bengești nu au găsit drumul spre ,,plasa” porții. Cel mai interesant duel al etapei a avut loc la Țânțăreni, unde echipa din localitate nu i-a putut face față principalei favorite la titlu, CSM Târgu Jiu. Trupa lui Mario Găman o are urmăritoare pe CSC Negomir. Echipa lui Cristi Barbu a câștigat duelul cu fost campioană județeană, CSO Turceni. Lupta pentru podium s-a strâns după etapa a 13-a, între cinci formații fiind numai trei puncte.

S-a încheiat turul de campionat și în Seria 2 de la ,,Onoare”. AS Scoarța conduce ,,plutonul”, dar la numai două puncte de următoarele trei clasate. La mijlocul săptămânii se dispută meciurile din următoarea etapă a Cupei României – faza județeană.

Liga 4, Etapa 13

CS Jiul Rovinari 2016 6 – 0 CS Petrolul Stoina

CS Petrolul Bustuchin 8 – 2 CS Gilortul 2 Tg Cărbunești

CS Parângul Bumbești-Jiu 1 – 2 CSO Tismana

CS Unirea Țînțăreni 0 – 4 CSM Târgu Jiu

AS Jupânești 0 – 4 CS Știința Drăguțești

CSC Negomir 2 – 1 CSO Turceni

CS Minerul Motru 2008 0 – 0 CS Minerul Mătăsari

CS Vulturii 2 Fărcășești 1 – 4 CS Internațional Bălești

AS 7 Noiembrie Costești 2 – 6 FC Petrolul Țicleni

Liga 5, Seria 2 – Etapa 9

CSC Dănești 7 – 1 AS FC Dănciulești

AS Prigoria 1 – 3 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Scoarța 0 – 0 AS Gilortul Bengești

AS Bradul Polovragi 1 – 1 AS Avântul Baia-de-Fier

Cătălin Pasăre