Sezon încheiat pentru baschetbalistele U18

Echipa de baschet feminin U18 a CSM Târgu Jiu s-a întors cu un singur succes de la Turneul Final B, disputat săptămâna trecută la Timișoara. Competiția a avut loc în perioada 11-15 mai. Elevele lui Toma Popescu au înregistrat trei înfrângeri pe Bega, dar au avut și mult ghinion. Două dintre jucătoarele de bază ale grupării gorjene s-au accidentat în meciul de debut cu formația gazdă, Poli Timișoara. A fost un joc câștigat de trupa viola, scor 62-42. În continuare, CSM Târgu Jiu a evoluat cu CSU Brașov (69-75), LPS Viitorul Pitești (69-37) și CSM Miercurea Ciuc (50-51). În ciuda bilanțului din Banat, antrenorul Toma Popescu și-a felicitat sportivele pentru modul în care au luptat. ,,Din păcate pentru noi, ultimul turneu din acest sezon nu a fost lipsit de incidente. Astfel, la primul meci, cel cu Poli, două fete din lotul nostru, titulare în echipă, au părăsit terenul accidentate. În aceste condiții, au mai rămas doar 8 fete apte de joc și a fost extrem de greu să continuăm partida și turneul la nivelul dorit. În momentul accidentării fetelor, Poli avea doar 5 puncte avans și se putea întâmpla orice până la finalul meciului, dacă aveam tot lotul apt. Ieșirea celor două a dat peste cap angrenajul echipei și echipa gazdă a reușit să câștige. A urmat meciul cu CSU Brașov, în care fetele au făcut un meci extraordinar, dar din păcate rotația scurtă de pe bancă ne-a costat pe final de meci și am pierdut la 7 puncte. Chiar și în aceste condiții, fetele au reușit să treacă, sâmbătă dimineața, de LPS Viitorul Pitești, într-un meci pe care l-am controlat fără probleme. În aceeași zi de sâmbătă, după-amiază, am cedat la un punct în fața celor de la Miercurea Ciuc, la capătul unui meci foarte echilibrat pe care am fost foarte aproape să-l câștigăm. În condițiile date, sunt mulțumit și le felicit pe fete pentru modul în care s-au mobilizat și au luptat la fiecare meci”, a declarat antrenorul pentru site-ul oficial al clubului. A fost ultima competiție a fetelor noastre din acest sezon.

CSM Târgu Jiu: Ștefania Buju, Ștefania Ardereanu, Ștefania Ghimbășanu, Casiana Spineanu, Teodora Țîrcă, Ana Encescu, Carla Surcel, Miruna Rădescu, Ada Moescu, Bianca Nica. Preparator: Patrick Toma. Antrenor: Toma Popescu.

Cătălin Pasăre