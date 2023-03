Seria cutremurelor continuă! Viața la containere, în Aninoasa!

Gorjul este zguduit în continuare de noi cutremure. Doar ieri, până la prânz, avuseseră lor trei seisme cu valoare până în 3 grade, ultimul care a depășit acest prag fiind cel din noaptea de sâmbătă spre duminică. Cele de peste 3 grade se simt mult mai ușor aproape de orice se află pe o rază de câțiva zeci de kilometri de epicentru, cei mai speriați din cauza cutremurelor din județul nostru rămânând totuși locuitorii din Aninoasa care stau în blocuri șubrede, vechi de peste un secol și pe care nimeni nu le-a consolidat până acum.

Dacă lucrurile păreau să fi intrat într-o oarecare perioadă de acalmie și oamenii nu mai erau atât de interesați de mutatul în containerele metalice puse la dispoziție de autorități, după cutremurul de sâmbătă noaptea lucrurile s-au schimbat. Ieri au sosit în Valea Jiului alte 28 de module metalice pe care autoritățile le pun la dispoziția celor interesați. „Inițial ne mutaserăm la container, dar când a fost cutremurul de 3 grade sau cât a avut vă spun că toți am ieșit afară din case în pijamale. Nu știam cum să venim aici mai repede. Acum stăm doar la container, nu mai trecem pe acasă decât să ne mai luăm din lucruri. Avem căldură și asta e cel mai important. Sâmbătă noaptea ne-am speriat rău. M-am și gândit la săracii ăia de turci ce fac ei pentru că noi avem posibilitate de adăpost ca să fim în siguranță și tot nu vrem să stăm aici. Acum vă spun că o să fie nevoie de containere pentru că dacă vine unu un pic mai mare nu mai stă nimeni la blocuri. Noi deja ne-am amenajat aici, gătim la comun, mâncăm în curte, afară, ca la camping ne simțim câteodată”, a spus o localnică.

Primele module amplasate pe o bază sportivă din apropierea primăriei sunt deja ocupate integral de cei care au vrut să se mute din blocurile șubrede. „Dacă se mai zgâlțâie de vreo două ori ca sâmbătă noaptea, să-i vedeți cum or să caute containerele și nu or să găsească pentru că deja s-au ocupat. Eu am venit printre primii pentru că stau într-un bloc care stă să pice și mi se pare normal să aleg varianta cea mai sigură pentru mine. Când mi-or bătut la ușă pompierii și cei de la primăriei eu n-am pus condiții, nu m-am tocmit cu ei, mi-am făcut bagajul și m-am mutat pentru că lucrurile se pot agrava oricând”, declară un localnic mutat deja din locuința sa.

Tot ce își doresc oamenii care stau deja în modulele pentru sinistrați este să nu fie uitați acolo de autorități. Ei speră ca odată cu încălzirea vremii să înceapă și consolidarea blocurilor și, astfel, din vară, să revină la casele lor. „Că ne mută câteva luni nu ar fi o problemă pentru că de acum încolo vine căldura, vine vara, am văzut că există pat acolo, căldură de la calorifere electrice și că putem găti la comun în clubul din apropiere. Problema mai grea e cu baia, că nu mai ai baie proprie, e la comun, dar trebuie să știm și cum e cu răul, că ne învățăm doar cu binele. Eu nu m-am mutat până acum că nu au mai fost locuri, dar dacă or veni și ne spun că au unde să ne ducă mergem și noi”, a spus o pensionară.

Peste 500 de persoane, din care peste 100 de copii, stau în blocuri administrate de primăria din Aninoasa care necesită reparații. Consolidarea clădirilor ar urma să înceapă repede dacă de la Guvern vor fi alocați și banii necesari pentru așa ceva. Primarul din Aninoasa, Nicolae Dunca, spune că primele estimări arată o nevoie de circa 40 de milioane de lei, calculele finale urmând să fie făcute zilele acestea. „Sâmbătă noaptea imediat după cutremur a fost din nou un pic de panică. Oamenii au ieșit din case, au venit și pompierii ca să vadă dacă sunt pericole immediate. Săptămâna aceasta vom monta încă 28 de containere pentru cei care vor fi mutați, sens în care avem și o echipă de 20 de muncitori veniți de la Popești Leordeni pentru asamblarea acestora. Le-am asigurat cazare și o masă la pensiunile din zonă la care am găsit înțelegere și sperăm să își termina treaba cât mai repede. În paralel se lucrează la proiectul de hotărâre de guvern pentru alocarea banilor necesari consolidării blocurilor și sperăm ca, de asemenea, în câteva zile, să știm ce sume vor fi alocate. După ce se alocă banii în regim de urgență ne putem mobiliza pentru lucrările de consolidare și eu estimez că în 2-3 luni lucrurile și viața ar putea reveni la normal și pentru acești oameni”, afirmă primarul din Aninoasa.

