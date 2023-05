Sepsi a luat din nou Cupa României. Calculele oltenilor pentru Europa

Sepsi Sfântu Gheorghe a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa României, după ce a trecut de Universitatea Cluj în ultimul act al competiției fotbalistice. Covăsnenii s-au impus după penaltiuri în meciul cu Universitatea Cluj, scor 5-4. În urma rezultatului din cupă, echipa de pe locul trei din Superligă va juca barajul de calificare în cupele europene cu câștigătoarea duelului dintre FCU Craiova și FC Voluntari. CFR Cluj are prima șansă la podium. CS Universitatea Craiova ar trebui să o învingă pe Sepsi în ultima rundă și să aștepte ca Farul Constanța să nu piardă în Ardeal. Paradoxal, un jucător împrumutat din Bănie la U Cluj, Ivan Martic, a ratat penaltiul decisiv.

„Ne dorim să ajungem în cupele europene, deşi nu depindem numai de noi, dar indiferent ce se va întâmpla, duminică vom face tot ce depinde de noi să câştigăm cu Sepsi. Este ultima partidă acasă şi vreau să ajungem în vacanţă cu fruntea sus. Depinde şi ce se va întâmpla la meciul CFR – Farul, rezultatul nu se ştie niciodată dinainte, chiar dacă Farul a terminat practic campionatul. Ei trebuie să-şi apere onoarea totuşi şi sunt convins că Gică Hagi îşi doreşte să câştige, nu-l văd să meargă la un meci şi să fie cu gândul în altă parte. Le-am transmis mesaje de felicitare celor de la Farul, mi-au şi răspuns şi Gică Popescu şi Gică Hagi. Aţi văzut că Iaşi a câştigat cu Dinamo deşi nu mai avea niciun obiectiv, bravo lor! Dar important este să câştigăm noi meciul pe care-l avem”, a declarat Eugen Neagoe.

„Ne dorim mult să ajungem în Europa, dar nu depinde acum numai de noi, acest lucru ne afectează. Nu este momentan un an ratat, vorbim la final dacă va fi un an ratat. Nu ne-am concentrat sută la sută pe parcursul sezonului şi din această cauză suntem aici, la mâna altora, avem de suferit. Sunt conştient şi eu că nu sunt la capacitatea maximă, toată lumea ştie, nu am făcut un joc strălucit, sper ca de la anul să fiu în cea mai bună formă” a declarat Ștefan Baiaram. Partidele CFR Cluj – Farul Constanța și Universitatea Craiova – Sepsi Sfântu Gheorghe se dispută duminică seară, de la ora 21.00. ,,Finala” din play-out, FCU – Voluntari, are loc în această seară, de la ora 20.00.

Cătălin Pasăre