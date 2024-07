Semnal editorial: ”Aforisme” de Florian Văideianu

După seria de romane cu care ne obișnuise scriitorul gorjean Florian Văideianu, iată că, după ultimul său volum de versuri, acum ne surprinde cu un volum de cugetări lăuntrice, șlefuite de-a lungul anilor de situațiile prin care a trecut, acțiunile pe care le-a întreprins și urmările acestora, iar acum la anii senectuții, așternute pe hârtie și chiar publicate. Este vorba de volumul ”Aforisme” apărut la Editura PIM din Iași, în prima parte a acestui an (2024).

Autorul dedică acest volum copiilor săi, cărora, dar nu numai, dorește să le transmită sinteza concluziilor sale despre tot parcursul unei vieți de om, sub forma acestor învățături profunde, ca simbol a iubirii și dragostei sale față de cei dragi și față de cei din jurul său.

Florian Văideianu alege ca motto pentru volumul său cugetarea renumitului părinte al independenței Indiei, Mahatama Gandhi despre om și gândurile lui: ”Omul este produsul gândurilor lui. El devine ceea ce gândește”, în care, cu siguranță, autorul s-a regăsit pe sine.

Având în vedere, că este prima încercare de acest gen, într-un succint ”Cuvânt înainte” autorul, cu smerenie, se adresează viitorilor săi cititori, exprimându-și speranța de a nu-i dezamăgi cu aceste ”câteva dintre cugetările” sale, scrise ”cu multă emoție”.

Pentru acest demers scriitoricesc al nostru, reținem câteva din aforismele lui Florian Văideianu: ”Când omul începe să strălucească, își face cei mai mulți dușmani”; ”Când te ascunzi după degete te vede toată lumea”; ”Singura armă capabilă să ucidă intelectul uman este minciuna”; ”Durerea este semn că încă ești viu”; ”Ascultă mai mult și vorbește mai puțin”; ”Până nu ești mic, nu poți fi mare”; ”Ca să ajungi în vârful unui munte, pasul trebuie să fie ca al unui bătrân”; ”Ferește-te de furia omului răbdător”; ”Ca să poți aprecia lumina trebuie să cunoști întunericul”.

Volumul se citește cu mare ușurință, odată început îți trezește curiozitatea continuării până la sfârșit, multe din maximele autorului te pun ușor pe gânduri, personal apreciind ca fiind o încântare parcurgerea acestuia.

Pentru a-l cunoaște mai bine pe autorul volumului la care ne-am referit, apreciez a fi oportună reluarea unor informații de natură biografică despre acesta.

Florian Văideianu s-a născut la data de 6.12.1950 în localitatea Cornești, județul Gorj, din părinții Mihail și Maria Văideianu. Crește alături de bunica sa la Vânăta, comuna Tismana, județul Gorj, unde urmează și cursurile școlii primare (1956-1960), după care pe cele gimnaziale la Craiova (1960-1964).

Se reîntoarce pe meleagurile natale și urmează cursurile Liceului Teoretic din Peștișani, al cărui absolvent devine în anul 1969.

Lucrează de-a lungul anilor la Cooperativa meșteșugărească ”Arta Casnică” Tismana – Gorj, iar ulterior la Întreprinderea de Transporturi Auto Gorj, unde ajunge șeful autobazei de călători.

După anii 1990 urmează cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu.

Lucrează o perioadă, chiar și după pensionare în mediul privat, iar după pensionare se apucă de scris, descoperindu-și talentul deosebit în scrierea mai multor romane biografice și autobiografice devenind un scriitor prolific și apreciat în mediul cultural gorjean, dar nu numai.

Preocupat permanent de tradițiile locale regizează un scurt metraj intitulat ”Slobozirea apei și a izvorului” la Vânăta, județul Gorj, satul copilăriei sale.

Florian Văideianu debutează literar cu volumul ”Din cenușa vremii” publicat de Editura Măiastra din Târgu-Jiu în anul 2010, iar la 14.12.2012 devine membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban”.

Scriitorul Florian Văideianu desfășoară o bogată activitate în cadrul Asociației Culturale ”Semănătorul” din Tismana, în revista căreia publică mai multe articole și a cărei editură îî publică câteva din cărțile sale.

De-a lungul anilor, Florian Văideianu a scris mult, ceea ce i-a impresionat pe oamenii de condei din Gorj, atât pentru calitatea și creativitatea lor cât și prin capacitatea sa de muncă și șlefuire a textului, până la ritmul alert de apariție a volumelor sale. Astfel, Florian Văideianu a publicat peste 20 de volume, dintre care amintim: ”Din cenușa vremii”, Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2010; ”A doua carte – versuri și proză”, Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2012; ”Din cenușa vremii”, ediția a II-a, Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2012; ”Boier printre tovarăși”, Editura ”Semănătorul”, Tismana, 2013; ”Durerea aurului”, Editura ”Semănătorul”, Tismana, 2015; ”Putere și libertare”, Editura ”Măiastra”, Târgu-Jiu, 2016; ”Pictorul Gheorghe Bărbulescu”, în colaborare cu Ion Mocioi, Editura ”Academica Brâncuși”, Târgu-Jiu, 2017; ”Călător prin două milenii”, Editura ”Academica Brâncuși”, Târgu-Jiu, 2018: ”Mirajul Americii”, Editura PIM, Iași, 2018; ”Dascălul Nicolae Slivilescu”, Editura PIM, Iași, 2018; ”Un pas înainte”, coautor fiind Zanst Ahmed Sheikh, 2019; ”Văduvele și agronomul”, Editura PIM, Iași, 2020; ”Sindromul inimii frânte”, Editura PIM, Iași, 2021; ”Să nu ne hrănim cu trecutul”, Editura PIM Iași, 2022; ”Bătrânul din lift”, Editura PIM, Iași, 2022; ”Alfabetul vieții”, poezie, Editura PIM, Iași, 2023; ”Când amintirile vorbesc”, Editura PIM, Iași, 2023; ”Aforisme” Editura PIM, Iași, 2024.

De asemenea Florian Văideianu s-a ocupat de publicarea lucrării ”Însemnări” a lui Dumitru Tătăroiu, la Editura Semănătorul, Tismana, 2015.

De-a lungul anilor scriitorul Florian Văideianu a colaborat și a publicat numeroase articole și eseuri în Gorjeanul, Semănătorul, Spicon, Tradiții Bustuchiniene, ș.a.

De menționat faptul că scriitorul Florian Văideianu este inclus în ”Dicționarul scriitorilor Gorjeni” – al scriitorului Ion Popescu-Brădiceni precum și în volumul ”Un dicționar al scriitorilor români contemporani” (vol. XV, coord. Ioan Holban, Editura Tipo Moldova, Iași, 2023).

Florian Văideianu a locuit în Târgu-Jiu, iar în ultima perioadă s-a mutat la București, alături de copii, unde are o bogată activitate scriitoricească și unde deprinde și își dezvoltă abilitățile unui ”tânăr” pictor.

Mai menționăm faptul că Florian Văideianu este membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”, iar această nouă apariție ne oferă prilejul de a-i transmite felicitări pentru munca sa neobosită și a-i ura succes deplin în materializarea viitoarelor sale proiecte scriitoricești.

dr. Victor Troacă, Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu Jiu