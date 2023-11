Seminar cu angajatorii din județ privind recrutarea de forță de muncă din străinătate

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj a organizat, săptămâna trecută, o nouă întâlnire cu angajatorii, sub forma unui seminar.

”În prima parte a activității, am diseminat informații referitoare la oportunități de recrutare a cetățenilor europeni și non-europeni, pe care le oferă Serviciul Public de Ocupare și EURES România angajatorilor, precum și legislația în vigoare referitoare la încheierea contractelor de muncă pentru cetățenii europeni și non-europeni care desfășoară o activitate salarială în România. În acest sens, pe lângă materialul prezentat de colega mea Diana Vaduva, consilier EURES, am avut invitați pe doamna comisar șef Maria Lambu – Biroul Imigrări din cadrul IPJ Gorj și pe domnul Laurențiu Diaconescu, reprezentant ITM Gorj, care au raspuns întrebărilor formulate de către reprezentantii celor 27 de angajatori prezenți la seminar. De asemenea, directorul executiv adjunct Ana Maria Niculescu a prezentat informații cu privire la proiectul E-SPOR – Relația Serviciului Public de Ocupare cu angajatorii, proiect implementat de ANOFM și, implicit, de AJOFM Gorj. În ultima parte, colegul meu Daniel Rovența, a prezentat o analiză a rapoartelor de activitate a întreprinderilor de economie socială care au obținut atestatul de la AJOFM Gorj, fiind solicitate totodată propuneri privind Planul Județean de Inserție Socio-Profesională 2024-2027, schimburi de experiență asupra activităților desfășurate în 2023 și posibilitatea organizării de acțiuni comune în anul 2024. În continuare îi asigurăm pe angajatori de aceeași deschidere și transparență, de susținere și colaborare”, a declarat Romeo Chiriac, directorul executiv al AJOFM Gorj.

I.M.