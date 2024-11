Șefii CEO fac angajări pe bandă rulantă la companie: ,,Unul de la PNL, unul de la PSD”

Deputatul de Gorj, Radu Miruță, lider al organizației județene a acuzat în Complexul Energetic Oltenia, angajările politice se fac în continuare. E vorba despre oameni angajați de la PNL și PSD:

,,Angajări fără concurs la CE Oltenia. Unul PSD, unul PNL. Ambii angajați pe posturi calde, pe ușa din dos, din pix. În ședința directoratului de vineri, ei între ei, au stabilit angajarea a două persoane, cu nume și prenume. Fix pe principiul una mie, una ție. Fără niciun anunț de angajare, fără a se mai fi înscris și altcineva, în timp ce minerii muncesc greu în condiții adesea inumane, ștabii din politică gorjeană îi umilesc pe toți oamenii de bun simt din județul asta, care își caută pentru ei, sau pentru copiii lor, un loc de muncă”. Plaveti & și compania ar fi angajat o rudă apropiată a secretarului general de la Ministerul Energiei, Constantin Saragea – angajată pe sub masă, jurist la CE Oltenia – PNL, dar și pe partenerul de afaceri al președintelui PSD, Mihai Weber – angajat tot pe sub masă la comunicare CE Oltenia, mai dezvăluie Radu Miruță.

,,De asta îi supăr eu, că nu-i las să-și facă mendrele, nu-i las să ne umilească și să ne arunce coji de semințe în cap. De asta am mare nevoie de votul dumneavoastră, pentru a lupta cu mai multă forță cu ei, astfel încât mizeriile astea să înceteze. Mii de familii sunt destrămate în județul Gorj, fiindcă un membru a plecat la muncă în străinătate, după ce aici nu a mai avut loc să se angajeze de pilele politice ale PSD-PNL”, a scris parlamentarul pe pagina sa publică.

M.C.H.