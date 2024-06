Șef din CEO, în așteptarea verdictului în dosarul în care a fost judecat pentru lovire și alte violențe, după ce a agresat-o fizic pe fosta soție, un reputat medic din oraș!

De la violență în familie și amenințare, până la lovire sau alte violențe, a fost chestiune de interpretare a legii, în cazul lui Dan Medințu, inginer șef la Sucursala Electrocentrale Rovinari. Fiul fostului director din CE Oltenia, Aurel Medințu, decedat în urmă cu doi ani și jumătate, este judecat pentru agresiune asupra fostei soții, Cosmina Mureșan, cunoscut medic psihiatru, fapta petrecându-se în urmă cu aproape cinci ani. Inițial, procurorii au clasat dosarul constituit în urma plângerilor depuse de femeia agresată, numai că prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu a infirmat soluția și a dispus redeschiderea urmăririi penale. La finele anului trecut, procurorii au finalizat cercetarea penală și au trimis cauza la Judecătoria Tg-Jiu unde Dan Medințu a fost judecat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare. După numai trei termene de judecată, magistrații au considerat cercetarea judecătorească încheiată și au stabilit termen pentru pronunțare la începutul lunii august a.c..

Judecătoria Tg-Jiu a constatat, în luna februarie a acestui an, regularitatea rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată Dan Medințu, inginer șef pe linie de producție în cadrul Termocentralei Rovinari a CEO, și a dispus începerea judecății. Medințu a fost trimis în judecată, în decembrie anul trecut, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare, după ce fosta sa soție a depus plângere penală, în urmă cu cinci ani, în care l-a acuzat că a săvârșit acte de agresiune asupra sa.

Potrivit procurorilor, Poliția Municipiului Tg-Jiu a fost sesizată, la data de 15 septembrie 2019, prin plângere formulată de către Cosmina Mădălina Mureșan, fostă Medințu, cu privire la faptul că în aceeași zi, în jurul orei 21:00, în timp ce se afla la domiciliu, a fost agresată fizic de către soțul și socrul său. Peste o săptămână, femeia s-a adresat și Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu cu aceeași plângere în care acuza că, în urma agresiunii, i-au fost provocate leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 6 – 7 zile de îngrijiri medicale, potrivit unui certificat medico-legal eliberat de medicii legiști.

În cursul anchetei s-a stabilit că, în luna anterioară producerii faptelor de agresiune, pe fondul unor neînțelegeri în familie, Dan Medințu introdusese acțiunea de divorț prin care solicitate desfacerea căsătoriei de consoarta sa cu care întemeiase o familie timp de zece ani, iar femeia nu mai locuia la domiciliul conjugal. Totuși, în ziua în care a avut loc scandalul, aceasta revenise în imobilul în care locuise alături de soțul său pentru că urma să aibă loc o anchetă socială.

Cum s-a ajuns la agresiunea fizică

În acea zi de 15 septembrie era ziua de naștere a fostului său socru, Aurel Medințu, ocazie cu care aceasta s-a îndreptat spre el pentru a-i ura „La multi ani!”, însă gestul nu l-a bucurat, având în vedere că, în urmă cu zece zile îi decedase soția. Cosmina Mureșan i-a oferit fostului socru o fotografie înrămată, ce prezenta un colaj cu mai multe fotografii de familie, între care și o imagine în care apărea fiul acestuia, Dan Medințu, cu o altă familie, în legătură cu care fosta soție îl suspecta că are o relație.

Fiind deranjat de acest gest, fostul socru i-a reproșat că nu a ținut cont de supărarea sa, mai exact de faptul că îi murise recent soția și a aruncat cu acel colaj de fotografii pe masa din fața canapelei unde era așezată fosta noră, iar aceasta a ridicat fotografia înrămată și a zvârlit-o înspre fostul socru.

Discuțiile dintre cei doi au fost auzite de Dan Medințu, aflat într-unul din dormitoarele de la etajul imobilului, iar în timp ce cobora scările spre parter, fosta soția a trecut nervoasă pe lângă el, urcând la etaj. Medințu jr. a ajuns la parterul imobilului și a observat pe parchet fotografia, rama suportului fiind ruptă, iar geamul spart.

Acesta a urcat la etajul imobilului, unde a observat-o pe fosta soție în grupul sanitar, în timp ce se uita în oglindă și se aranja.

Bărbatul a întrebat-o ce s-a întâmplat și i-a reproșat că nu a fost frumos ce a făcut, deoarece era ziua de naștere a tatălui său, iar în urmă cu zece zile decedase mama sa. În acel moment, între cei doi soți a avut loc un schimb de replici și jigniri, iar femeia a fost rugată de către acesta ca în seara aceea să meargă să doarmă în altă parte, considerând că era inadmisibil comportamentul ei față de ziua de naștere a tatălui său și faptul că nu a respectat decesul mamei sale.

Pentru că femeia a început să râdă, Medințu s-a enervat, ,,a amenințat-o cu acte de violență și a prins-o cu mâna stângă de antebraț, iar cu mâna dreaptă a luat-o de după umeri, strângând-o de mână și umeri pentru a o scoate din grupul sanitar, intenționând ca ulterior să o conducă și afară din locuință, însă aceasta a coborât singură scările, iar în cele din urmă a ieșit în afara imobilului. Ulterior, urmare apelului la SNUAU 112 efectuat de persoana vătămată, la fața locului și-a făcut apariția un echipaj de poliție, împrejurare în care inculpatul Medințu Dan a dat explicații polițiștilor cu privire la ce s-a întâmplat, iar Mureșan Cosmina Mădălina a plecat de la fața locului cu organele de poliție”, se arată în actul de inculpare.

Cu ocazia cercetărilor efectuate în acea seară de către lucrătorii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, s-a constatat faptul că persoana vătămată prezenta echimoze la nivelul corpului, fiind întocmit în acest sens „Formularul de evaluare a riscului”, însă aceasta nu a fost de acord cu emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Totuși, a doua zi, Cosmina Mureșan s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, ocazie cu care a fost examinată medico-legal de către medicii legiști, iar aceștia au concluzionat că ,,persoana vătămată prezenta leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, comprimare cu degetele și zgâriere, ce pot data din 15.09.2019, necesită de la producere 6-7 zile de îngrijiri medicale și nu i-au pus viața în primejdie”.

După mai bine de un an și jumătate…

… de la acel episod, organele de cercetare penală ale politiei judiciare au dispus efectuarea unei constatări tehnico-științifice cu tehnica poligraf asupra lui Medințu. În februarie 2021, procurorii au dispus clasarea cauzei pentru că nu există probe cu privire la săvârșirea faptei de amenințare și, atenție! Clasarea cauzei întrucât nu există probe că Medințu ar fi lovit-o pe fosta soție. Procurorii au dispus disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar și trimiterea acestuia la Poliția Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Ordine Publică, în vederea efectuării de cercetări față de ,,autor necunoscut”, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe!!! Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu a dispus infirmarea ordonanței de clasare și redeschiderea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare și reluarea și completarea cercetărilor. La finele anului trecut, procurorii au finalizat cercetarea penală și l-au trimis în judecată pe Dan Medințu sub acuzația de lovire sau alte violențe și amenințare.

De trei termene au avut nevoie judecătorii pentru a pronunța o soluție în cauză, așa că, miercuri, au stabilit termen pentru pronunțare la data de 7 august a.c., adică după cinci ani de la săvârșirea faptelor!

