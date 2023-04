Se caută șefi de post în patru comune din Gorj

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de conducere. Instituția caută șefi de post în comunele Bîlteni, Prigoria, Slivilești și Mătăsari. Concursurile au loc la sfârșitul lunii mai.

Posturile sunt cu recrutare din sursă internă. Agenții de poliție cu cel puțin doi ani vechime în MAI își pot depune candidaturile. Condițiile nu sunt greu de îndeplinit. Este nevoie doar de diploma de bacalaureat și permis de conducere categoria B.

Candidații trebuie să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu și nu trebuie să se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare. În plus, agenții de poliție trebuie să dețină sau să obțină aviz de poliție judiciară și de poliție rutieră, precum și autorizația de acces la informații clasificate nivel „secret de serviciu”.

Cererile de înscriere la concurs se depun până săptămâna viitoare, în format electronic.

Concursurile au loc în perioada 29-31 mai și constă în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

La începutul lunii mai are loc și concursul pentru șefia Poliției Orașului Tismana. Șase candidați s-au arătat interesați de acest post.

