Scurt dialog…la umbra clipei! – ,,Orice dialog, oricât de scurt, mă bucură şi mă trezeşte din amintiri”!

-V.G. Domnule Doctor, Cornel Munteanu, de curând, am primit de la domnul jurist Sorin Popescu, o carte foarte interesantă şi care este intitulată: «SPOVEDANIE PENTRU MAI TÂRZIU. Memoriile unui fiu al Gorjului», autor, Dr. Aurelian Popescu, aşa că aş dori să mă lămuresc, dacă autorul cărţii este aceeaşi persoană cu Dr. Ilarie Popescu, medicul cardiolog care m-a tratat pe mine când aveam doar câţiva anişori pe când mă îmbolnăvisem şi am fost internat la Spitalul din Târgu-Jiu, acolo, în apropiere de pasarelă, unde dumneavoastră aţi reuşit să «plantaţi» o placă comemorativă în memoria Doctorului Nicolae Hasnaş!

-C.M. E vorba despre două persoane diferite, doi medici de mare prestigiu, doctorul cardiolog Ilarie Popescu, născut la Vladimir, de la care am învăţat şi eu multe lucruri, iar, autorul cărţii despre care vorbiţi, doctorul Aurelian Popescu, născut la Cărbuneşti, a fost medic ginecolog, chirurg ginecolog, un om deosebit care a luptat şi pe front, deci, cu multe amintiri interesante pe care cred că le-aţi remarcat prin parcurgerea filelor cărţii! Iar, domnul jurist Sorin Popescu este fiul doctorului Aurelian Popescu şi mai are doi fraţi: Mihai Popescu, inginer şi Radu Popescu, medic!

-V.G. Vă mulţumesc frumos că m-aţi lămurit, pentru că eram într-o confuzie şi nu doream să mă afund în ea pe neştiute! Ştiu că doctorul Ilarie Popescu, îmi asculta inima, cu urechea, fără stetoscop, aşa cum faceţi şi dumneavoastră, punea un tifon pe pieptul meu şi îmi asculta bătaia inimii! Mai era şi doctorul Băluş, Iulian Băluş, dacă ţin minte bine, dar, eu îl iubeam foarte mult pe doctorul meu de inimă. Ilarie Popscu, Dumnezeu să-l odihnească acolo, în albastrul cerului şi în raiul ceresc!

-C.M. Aşa cum v-am spus, şi eu am învăţat multe lucruri importante de la doctorul Ilarie Popescu şi vă pot spune că am aceeaşi simpatie şi admiraţie faţă de domnia sa! Era un medic excepţional, care «citea» diagnosticul şi prescria cu măiestrie tratamentul!

-V.G. În cartea cu «Spovedania…», doctorul Aurelian Popescu vorbeşte cu atâta căldură şi cu atâta naturaleţe, bazate pe o cunoaştere scriitoricească de mare clasă, despre Cărbuneşti, despre locurile natale, despre copilăria domniei sale, încât m-a impresionat peste măsură şi chiar m-a emoţionat, pentru că la Târgu-Cărbuneşti am învăţat şi eu carte în anii de liceu şi păstrez amintirea târgului de odinioară, cu viaţa lui patriarhală!

-C.M. La fel şi eu, păstrez multe amintiri de la Spitalul din Târgu-Cărbuneşti, acolo unde am profesat şi am învăţat multe lucruri importante pentru viaţa şi pentru activitatea mea de medic internist!

-V.G. Domnule doctor, din cele pe care le-am discutat cu dumneavoastră şi pe care le discut mereu, cred cu sinceritate că sunteţi un «tezaur» de informaţii foarte interesante despre modul cum aţi desfăşurat activitatea dumneavoastră la Spitalul din Târgu-Cărbuneşti, despre oamenii de acolo, ca medic prestigios, ca sportiv pasionat şi talentat, aşa că ar f foarte interesant să vă aplecaţi asupra unei cărţi memorialistice, pe lângă pasiunea de înzestrat epigramist plin de vervă şi de ascuţime a condeiului!

-C.M. Nu, nu vreau să scriu o asemenea carte, care ar fi prea mult şi aş trezi invidia şi suspiciunea multor persoane care mă cunosc!

-V.G. Domnule doctor, insist foarte mult, pentru că dincolo de «povara» amintirilor se află omul de valoare, medicul strălucit, scriitorul cu talent, medicul care vindecă pacientul cu vorbe frumoase şi cu unele…reţete de efect! Aţi fost şi un pasionat vânător de cerbi şi…căprioare, de iepuri şi fazani, aşa că valul amintirilor vă poartă ca într-un «surfing» pe valuri înspumate!

-C.M. Vă mulţumesc pentru aprecierile dumneavoastră şi cred că orice dialog, oricât de scurt, mă bucură şi mă trezeşte din amintiri! Aşa că… la umbra clipei, mă mulţumesc pentru că mă ajutaţi să scap de arşiţa care ne omoară!

-V.G. În încheierea dialogului nostru scurt de astăzi, ţin să vă muţumesc îndatoritor pentru sfaturile şi recomandările dumneavoastră, pentru că ori de câte ori vă solicit, la orice oră din zi sau din noapte, sunteţi medicul meu de… gardă, aşa că Dumnezeu să vă ocrotească, să vă dăruiască multă sănătate şi o viaţă cât mai lungă şi cât mai tihnită în casa de la Bărbăteşti! DOAMNE-AJUTĂ!

Vasile GOGONEA