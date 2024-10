Sculptor cu drujba, gorjean prin adopție!

Un artist cu origini pe plaiurile moldave reprezintă zilele acestea Gorjul la singurul festival de sculptură cu drujba organizat la nivel național. Festivalul are loc în Vâlcea, la Cerna, nu departe de Polovragi, acolo unde George Bostănică s-a stabilit cu domiciliu cu tot. El a participat și la tabăra de sculptură din Polovragi și așa a descoperit locul în care vrea să își petreacă restul vieții, după cum singur mărturisește. „Sunt gorjean prin adopție, la origine sunt vrâncean. De vreo doi ani stau la Polovragi pentru că mi-a plăcut zona. E o zonă bogată cultural. M-au atras peisajele, mi-au plăcut încă de când am venit, la prima ediție a festivalului sculpturilor cu drujba și, ușor-ușor, mi-am pregătit terenul pentru a mă retrage aici definitiv”, spune artistul.

La cea de-a opta ediție a festivalului de sculptură cu drujba, el realizează zilele acestea sculptura „Băcița” care va putea fi văzută după ce va fi expusă în fața sediului Primăriei Vaideeni. Acolo există deja „Baciul”, acum gorjeanul cu drujba din Polovragi având misiunea de a realiza și perechea acestuia. „Soția baciului va fi amplasată la primăria din Vaideeni, unde deja există Baciul de la o ediție anterioară. Sper să fiu suficient de focusat și să fac ceva frumos, de care lumea să se bucure, mai ales că va fi expusă într-un spațiu public, unde toată lumea o va putea admira”, declară artistul. El spune că, atunci când se apucă de o lucrare, ia în calcul și posibilitatea apariției unor probleme care să îl împiedice să ducă la bun sfârșit proiectul la care muncește. În plus, nu oricine are o drujbă acasă poate să realizeze o operă de artă. „Înainte aș fi crezut și eu că poate să facă oricine ceea ce facem noi acum, dar nu e așa. Dacă nu simți opera, dacă nu o vezi înainte de a intra cu drujba în lemn nu ai nicio șansă. Se pot întâmpla multe care să îți dea planurile peste cap. O clipă de neatenție, poate dacă ești în febra creației atunci, și omiți un detaliu, sau ai pișcat un pic, trebuie să o iei pe un alt drum pentru a ajunge la rezultatul final. Lemnul poate fi cu probleme în interior, se mai poate pune un cep, un petec ceva, dar e bine să fii atent la orice detaliu pentru a ajunge la forma finală dorită. Tuturor ne place să bricolăm ceva, dar nu oricine poate realiza astfel de lucrări, mai ales la început fiind”, mai spune George Bostănică.

La festivalul la care participă sunt și alți artiști care realizează și ei în aceste zile diverse lucrări. Lemnul prinde viață cu ajutorul drujbelor folosite de aceștia, cei care au venit la Cerna fiind, în afară de George Bostănică – Ioan Ungur (Mureș), Augustin Moldovan (Mureș), Edi Schneider (Hunedoara), Ciprian Surulescu (Timișoara), Vasile Koter (Satu Mare), Ilie Costea (Constanța) și Andrei Pop (Maramureș). Cel din urmă este un tânăr care folosește dalta pentru a realiza un stâlp de poartă în stilul zonei din care provine. El recunoaște că drujba nu îi este de folos la o astfel de lucrare, deși colegii săi cu mai multă experiență spun că pot, cu ajutorul diverselor modele de drujbă, să facă orice fel de tăietură în lemn. Ei nu tratează cu lejeritate aspectele legate de siguranță atunci când vine vorba de lucrările lor, mai ales că majoritatea sunt expuse în spații publice unde sunt prezenți și copii. „O căprioară, așa cum am eu în lucru aici, este pentru copii, iar ei se urcă pe ea atunci când se vor juca. De aceea, trebuie făcută să fie cât mai sigură pentru că siguranța trebuie să o avem în prim plan. Atunci când o astfel de lucrare ajunge într-un parc, într-un spațiu public, trebuie să fim foarte atenți la partea de siguranță”, spune Augustin Moldovan, un alt participant la festivalul sculpturilor cu drujba.

Organizatorul Adrian Bondoc a precizat că sculpturile la care se lucrează zilele acestea vor ajunge în diverse locuri, o parte urmând să rămână la pensiunea pe care o deține la Cerna. „Două vor merge la mănăstirea Alina Maria, din Vârful Roman, două vor merge la primăria Vaideeni, iar una va fi pentru Consiliul Județean. Toate vor fi expuse în spații publice pentru a putea fi admirate. Festivalul este o celebrare a creativității și tradițiilor locale. De opt ani, transformăm Cerna într-un loc unde arta, istoria și natura se împletesc armonios. Suntem mândri de artiștii care ne sunt alături și care contribuie la acest proiect unic”, a precizat organizatorul.

Festivalul se va încheia duminică, dar până atunci cei care ajung în zonă au acces liber în preajma sculptorilor, dar și la salina ori centrul SPA deținute de pensiunea la care este organizată întreaga activitate.

