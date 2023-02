Școli reabilitate cu bani de la Guvern

Guvernul a alocat, în ședința de miercuri, 51.477.000 lei din Fondul de intervenție prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru cinci unități administrativ-teritoriale din Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023.

De acest sprijin vor beneficia Municipiul Târgu Jiu, Orașul Tismana și comunele Arcani, Runcu și Stănești, pentru reabilitarea, consolidarea și reconstruirea a 16 obiective, dintre care: 9 școli, 5 licee, o grădiniță și o sală de sport.

„Am luat legătura cu prefectul și autoritățile locale imediat după cutremurul din județul Gorj, am dispus trimiterea a doi experți pentru expertizarea clădirilor, am coordonat cu Ministerul Educației privind situația școlilor cu risc seismic, iar acum, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a alocat fonduri, din Fondul de Rezervă, pentru aceste școli. Siguranța oamenilor, și în special a copiilor, este importantă. Concomitent, Ministerul Dezvoltării continuă Programul de consolidare seismică a clădirilor, început încă de anul trecut”, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Sumele au fost solicitate de către autoritățile județene, prin inițierea și transmiterea unui proiect de hotărâre a Guvernului în vederea alocării sumelor unităților administrativ-teritoriale afectate.

Romanescu: Am obținut foarte repede fondurile

Primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, este mulțumit că s-au obținut rapid fondurile pentru reabilitarea școlilor avariate.

„Am obținut foarte repede fondurile de care avem nevoie pentru remedierea problemelor produse de cutremurele recente. La doar câteva zile după ce am discutat, la București, cu primul ministru, domnul Nicolae Ciucă, și cu ministrul Dezvoltării, domnul Attila-Zoltán Cseke, am și primit banii necesari și trebuie să le mulțumesc pentru implicare.

De asemenea, nu trebuie uitat rolul instituțiilor de la nivel local cu care am colaborat foarte bine și fără ajutorul cărora situația ar fi fost mult mai dificilă. Mulțumim doamnei prefect Cristina Cilibiu, domnului președinte al Consiliului Județean, Cosmin Popescu, dar și Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru promovarea rapidă a proiectelor prin care am solicitat sprijin și operativitate.

Am obținut acum sumele pentru unitățile de învățământ unde trebuie intervenit urgent, urmând ca tot în această perioadă să primim și banii pentru celelalte obiective.

Echipele create la nivelul instituțiilor locale au acționat cu profesionalism, iar problemele generate de seisme au fost evaluate foarte rapid, ajutându-ne la obținerea fondurilor într-un timp foarte scurt”, a transmis Romanescu.

I.I.