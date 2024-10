Școli din Gorj, decorate de Ziua Mondială a Educației

Două unități de învățământ din Gorj au fost decorate de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. Este vorba de Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu și de Liceul Teoretic Novaci.

Distincțiile au fost acordate „în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru contribuţia dascălilor la dezvoltarea României prin educaţie, pentru profesionalismul şi dăruirea cu care s-au dedicat misiunii transformatoare a şcolii în viaţa elevului, dar şi a comunităţii, preocupându-se de continua îmbunătăţire a actului educaţional”.

Cele două unități de învățământ din Gorj au primit Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a felicitat școala din Târgu Jiu pentru distincția primită, vorbind despre investițiile din infrastructura școlară. „Ziua Mondială a Educației ne găsește într-un moment în care ducem infrastructura din învățământul târgujian la un nou nivel. Laboratoare de Informatică, Biologie, Chimie, Fizică, limbi străine, cabinete medicale, dar și clasele unităților de învățământ din municipiul nostru primesc zilele acestea echipamente ultramoderne și mobilier nou, o investiție fără precedent pe care am obținut-o prin proiectele noastre depuse pentru PNRR. Am făcut din educație o prioritate la Târgu Jiu, pentru că este elementul esențial în dezvoltarea orașului. Venim, astfel, în ajutorul cadrelor didactice și ne asigurăm că tinerii noștri beneficiază de cele mai bune condiții în școli. Rezultatele remarcabile obținute de elevi în ultimii ani ne-au încurajat să continuăm investițiile din învățământ și ne-au convins ca viitorul orașului nostru va rămâne pe mâini bune. Felicit cadrele didactice pentru activitatea deosebită și pentru eforturile pe care le depun în modelarea minților tinere! De asemenea, felicit Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, care este decorată de Președintele României, la propunerea Ministerului Educației, pentru rezultatele remarcabile obținute!”, a transmis primarul Marcel Romanescu.

Ziua Mondială a Educaţiei este marcată în fiecare an la 5 octombrie, începând cu anul 1994. În ţara noastră, Ziua Mondială a Educaţiei este marcată distinct de Ziua Învăţătorului (5 iunie), fiind introdusă în structura anului şcolar 2013-2014.

I.I.