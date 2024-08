Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” – un spațiu al bucuriei

În data de 8 august 2024, a avut loc la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” Târgu Jiu un alt atelier de vară, destinat elevilor.

De această dată, a fost unul interdisciplinar de limba română-limba germană. Doamna profesor de limba germană, Pânișoară Elena-Ștefania, cea care a avut inițiativa desfășurării acestor activități centrate pe elevi, a declarat: ,,Ne-am bucurat să oferim copiilor aceste ateliere. În primul rând, am ales să organizăm activitatea cu ajutorul colegelor mele de limba română, doamnele profesoare Panduru Corina, Stroe Angela și Neguți Ramona, cărora le mulțumesc pentru disponibilitate. În plus, am împărțit timpul constructiv, încât copiii să învețe atât lucruri noi, într-un cadru nonformal, pentru că acesta este conceptul de bază al unei activități de vară. Totodată, minunații noștri elevi voluntari pe care i-am invitat să participe la aceste ateliere ne-au ajutat foarte mult, consolidându-și încrederea în forțele proprii și bucuria de a socializa. Foști elevi ai unității ni s-au alăturat în acest demers interdisciplinar. Feedbackul acestor activități a fost oferit de prezența unui număr din ce în ce mai mare de participanți, fapt ce ne motivează în a le continua”.

Elevii voluntari ne-au împărtășit câteva opinii :

Popescu Teodor: ,,A fost o experiență grozavă să îi ajutăm pe cei mici să învețe câteva noțiuni elementare de limbă germană, dar și informații esențiale din literatura română. Mi-a plăcut în mod deosebit faptul că am avut prilejul să surprind cele mai frumoase cadre cu aparatul meu de fotografiat, deoarece iubesc arta fotografiei. Mulțumesc pentru încrederea acordată!”

Pătran Darina: ,,Prin această oportunitate, am putut să redescopăr importanța lucrurilor simple, a copilăriei. Am avut grijă și am participat alături de niște copii minunați, dornici de a învăța cât mai multe, de a-și dezvolta atât vocabularul în limba germană, cât și cultura generală, la activități diverse, pline de suspans și implicare totală din partea doamnelor profesoare”.

Mircea-Olivia Dafinescu: ,,A fost o activitate care ne-a ajutat să ne îmbogățim atât cunoștințele de limba germană, dar și de limba română. Am reușit să socializăm, să învățăm, ambele printr-un singur cuvânt: joc! A fost o experiență minunată, iar doamnele profesoare ne-au îndrumat cu dăruire”.

Moalfă Alexia: ,,Activitatea de voluntariat și-a lăsat amprenta asupra noastră, noi reușind să căpătăm cunoștințe utile și să devenim mai răbdători în urma interacționării cu elevii inteligenți și cooperativi. Îndrumați de doamnele profesoare, am avut parte de o experiență minunată care, cu siguranță, va rămâne în amintirea noastră peste ani”.

Ularu Giulia: ,,Participarea la această activitate, ca voluntar, m-a făcut să înțeleg că educația nu înseamnă doar transmiterea unor informații, ci și construirea unei relații de încredere și răbdare. A fost o experiență profundă si plină de energie. Deși la început aveam emoții cu privire la provocările pe care le puteau aduce copiii cu vârste mai mici, am simțit imediat entuziasmul lor de a afla cât mai multe. Am rămas impresionată atunci când am observat cât de repede puteau asimila noțiunile noi, mai ales când erau predate într-un mod interactiv si distractiv. Astfel, alături de colegii mei voluntari și de iubita noastră profesoară, doamna Ștefania Pânișoară (Frau, cum îi spunem), am reușit împreună să îi coordonăm pe cei care doreau să învețe limba germană”.

,,Am rămas surprinsă de disponibilitatea copiilor, de implicarea acestora, de bucuria pe care au reușit să o transmită și personalului prezent în unitate, inclusiv didactic auxiliar și nedidactic. Felicitări participanților, elevi și colegi deopotrivă! SĂVOIU rămâne o școală deschisă tuturor!” a transmis directorul unității, doamna prof. dr. Panduru Corina.

La Săvoiu prind culoare visurile celor mici!

C.P.