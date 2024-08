Șase persoane rănite, în două accidente produse la Bumbești-Jiu

Două accidente rutiere soldate cu șase persoane rănite, printre care și minori, s-au produs în cursul zilei de luni, 12 august, pe raza localității Bumbești-Jiu.

„În seara de 12 august 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești-Jiu au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 39 de ani, din Bumbești Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe DC2A Tetila, la intersecția cu DN66 Bumbești-Jiu, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat, de 36 de ani, din Aninoasa, care se deplasa din direcția localității Târgu Jiu către Petroșani. În urma accidentului a rezultat rănirea unei femei, pasageră în cel de-al doilea autoturism, care a fost transportată la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorii auto dețineau permise de conducere corespunzătoare și nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. (…) În după-amiaza zilei de 12 august 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești-Jiu au fost sesizați prin SNUAU 112 de un participant la trafic cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat, de 44 de ani, din orașul Anina, județul Caraș Severin, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din capul tractor și semiremorcă pe D.N. 66 – Bumbești-Jiu, din direcția localității Petroșani către Târgu Jiu, ar fi intrat în coliziune cu autoturismul care circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat, în vârstă de 35 de ani. În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului auto de 35 de ani și a altor 4 pasageri în vârstă de 15, 6, 7 și 26 de ani, care au fost transportați cu ambulanța la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Ambii conducători auto dețineau permise de conducere corespunzătoare și nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.