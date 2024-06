Șase luptători de la CSM, la Costinești

Stațiunea Costinești găzduiește, până pe 16 iunie, Campionatele Naționale de lupte pe plajă pentru juniori și seniori, masculin și feminin. Sute de sportivi legitimați vor participa la confruntările de pe litoral, inclusiv șase reprezentanți ai clubului CSM Târgu Jiu, coordonați de antrenorul Mădălin Gorjanu. Competiția va avea loc pe plaja de la Obelisc. Alexandru Beșliu (+90 de kilograme), vicecampion național anul trecut, și Octavian Mitoi (juniori U20 și seniori), familiarizat cu luptele pe plajă, sunt sportivii de la care CSM Târgu Jiu are mari așteptări. Alături de ei sunt și patru debutanți: Vlad Bejinariu, Ștefan Măceșanu, Mario Ilinca, toți 3 la categoria de vârstă U17, și Rareș Ninu, mezinul delegației, care va lupta la categoria U15. ,,Avem în delegație doi sportivi cu rezultate la acest stil de lupte, Alex Beșliu și Octavian Mitoi, de la care avem așteptări mari, dar și patru debutanți. Sper la o evoluție cât mai bună a sportivilor noștri și sperăm să ne întoarcem cu rezultate bune. Este o competiție care a devenit deja tradiție, și care an de an se dispută la Costinești, și care adună peste 600 de sportivi la fiecare ediție. Luptele pe plajă sunt pe lista de la Jocurile Olimpice din 2028 și Federația Română de Lupte caută sa dezvolte cât mai mult acest stil, iar în acest context vrem să-i mulțumim domnului director Robert Bălăeț, care a înțeles importanța luptelor pe plajă și care ne acordă tot suportul necesar”, a declarat Mădălin Gorjanu pentru site-ul oficial al clubului. Concursul se va desfășura pe grupe eliminatorii urmate de finalele pe categorii de greutate la juniori și seniori.

Cătălin Pasăre