Sărbători de poveste pentru copiii și adulții din serviciile sociale subordonate DGASPC Gorj

Pe parcursul lunii decembrie, în fiecare an, spiritul sărbătorilor de iarnă se simte în toate serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, fiind organizate mai multe evenimente și activități specifice acestei perioade.

Împreună cu personalul din centre, copiii și adulții găzduiți în cadrul serviciilor sociale ale DGASPC Gorj, au împodobit brazi de Crăciun, fiecare locație fiind decorată corespunzător. Au fost programate serbări de Moș Nicolae și Moș Crăciun. Pe întreg parcursul lunii decembrie, prin grija DGASPC Gorj, beneficiarii au primit și vor mai primi cadouri de la sponsori și de la oameni cu suflet mare, cărora le mulțumim pentru daruri și pentru că au ales să ne fie alături și de această dată.

În plus, mai multe grupuri de copii din cadrul serviciilor sociale merg cu colindul la: Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu-Jiu, precum și la alte instituții și societăți din municipiul Târgu-Jiu.

De asemenea, la fiecare centru din subordinea DGASPC Gorj are loc pomana porcului de Crăciun, una dintre cele mai vechi tradiții românești.

De sărbători, ca de obicei, meniul beneficiarilor din toate centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este compus din preparate tradiționale, respectiv: salată boeuf, sarmale cu mămăliguță și piftie, friptură de porc la tavă, dulciuri și fructe. În apartamentele și casele de tip familial aflate în subordinea Direcției, meniul de sărbători este pregătit chiar de către beneficiari împreună cu personalul angajat.

Tot în această perioadă, copiii din sistemul de protecție au fost invitați la teatru. Nu mai puțin de 200 de copii sunt așteptați în sala de spectacol a Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, la piesa ”Punguța cu doi bani”. Mulțumim, pe această cale, reprezentanților Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” pentru cadoul oferit beneficiarilor noștri!

În prag de sărbători, copiii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate (CSCCD) Novaci vor petrece clipe de neuitat în stațiunea Rânca, datorită unei persoane cu suflet deosebit, care i-a invitat la cabana sa, oferindu-le posibilitatea de a se relaxa și a se bucura de frumusețile naturii.

Ne bucurăm că spiritul sărbătorilor de iarnă este simțit din plin de către beneficiarii serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și ne dorim ca aceștia să aibă parte de o atmosferă de sărbătoare cât mai apropiată de cea familială.

Cu această ocazie, le dorim tuturor beneficiarilor și colaboratorilor, precum și angajaților, Sărbători Fericite, un An Nou mai bun, cu bucurii, liniște în suflet și multă sănătate!

DIRECTOR GENERAL,

Diaconescu Laurențiu-Claudiu