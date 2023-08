Salvamont: Primul stagiu de pregătire de salvare pe timp de noapte -Transmisiune live!

Salvamont România și Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu Vodafone Romania organizează in data de 19 august, exercițiul ”MoonLightRescue 2023”, primul stagiu de pregătire profesională a salvatorilor în salvarea pe timp de noapte din pereți înalți, pentru salvatorii montani din cadrul echipelor Salvamont, anunță președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.

În cadrul acestui eveniment vor fi organizate următoarele activități:

1. Activități practice salvare de la înălțime pe timp de noapte;

2. Coordonarea activităților și a salvatorilor din centrul de comandă în baza imaginilor transmise live cu ajutorul dronelor cu termoviziune;

3. Testarea si derularea de exerciții practice cu echipamente de ultimă generație binocluri, lunete cu IR și termoviziune;

4. Organizarea comandamentului de coordonare a acțiunii de salvare pe timp de noapte;

5. Testare de diverse echipamente de iluminat, proiectoare terestre, proiectoare transportate de drone, miniproiectoare portabile, etc;

6. Expoziție, prezentare și demonstrații practice cu echipamente specifice, mașini de intervenție si ambulanță de intervenție in teren montan, ATV-uri, CUV-uri, expoziție organizata inclusiv pentru mass media si public;

7. Prezentarea și testarea dronelor de intervenție pentru transport aerian și lansare la punct fix a echipamentelor de salvare montană și a echipamentelor medicale;

8. Exerciții practice de căutare cu ajutorul dronelor si de analiză a imaginilor cu programul SARUAV.

9. Activități practice de căutare – salvare, recuperare și transport accidentați de la mare înalțime din trasee de alpinism și de via ferrata ;

”Acțiunea se va desfășura în Cheile Galbenului, din comuna Baia de Fier – Gorj, va debuta cu expoziția de echipamente, exerciții de salvare pe timp de zi, demonstrații cu echipamente de salvare si drone, și va continua după lăsarea întunericului cu tematica exercițiilor nocturne.

Toate activitățile sunt deschise pentru vizionare publicului larg și mass media, atât prin vizionare directă, cât și pe monitoarele special amplasate în spațiul amenajat pentru vizionare publică”, a mai comunicat Sabin Cornoiu.