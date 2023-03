Salariate libere de 8 Martie

Ziua Internațională a Femeii le-a adus angajatelor din câteva instituții publice din județ o zi de lucru liberă. Bărbații au preluat o parte din sarcinile de serviciu ale acestora și au încercat să le țină locul în birourile în care activitatea nu putea fi întreruptă. Un exemplu în acest sens a fost la secretariatul Consiliului Județean Gorj, unde unul dintre angajații instituției, Alin Șipanu, a devenit pentru câteva ore secretara de la cabinetul președintelui Cosmin Popescu. „Greu este și pentru noi, pentru mine, pentru că acum îmi dau seama câtă bătaie de cap e în activitatea de aici de la cabinet. Am preluat parțial din activități. E vorba de a răspunde la apelurile telefonice, de a redirecționa unele e-mailuri, de a lista unele mesaje, e o activitate care pare destul de lejeră, dar e destul de solicitantă, ca volum de lucru pentru că suntem o instituție destul de mare și reprezentativă la nivel de județ. Domnul președinte s-a gândit că ar fi un cadou destul de frumos pentru doamnele și domnișoarele din Consiliul Județean Gorj să aibă o zi liberă, să se bucure așa cum ar trebui de Ziua Femeii, să fie alături de familie, de prieteni, de apropiați”, a spus Șipanu. La rândul său, președintele Cosmin Popescu a menționat că decizia de acordare a acestei zile libere este o dovadă de recunoștință și apreciere din partea bărbaților din instituție față de salariatele Consiliului Județean. „În semn de recunoștință, de respect, împreună cu colegii mei, am hotărât ca de 8 Martie toate sarcinile de serviciu să fie preluate de fiecare compartiment în parte și noi, bărbații, să ducem la îndeplinire tot ce trebuie făcut cu această ocazie. Cu siguranță vom duce mai departe această tradiție. Colegele noastre merită cel puțin o dată pe an să aibă parte de un astfel de gest. Cu siguranță se bucură pentru că a fost și o perioadă mai dificilă și să rămâi o zi lângă familie e mai important decât orice altă formă de recunoștință, un cadou sau o floare. Cred că a petrece acasă o zi cu soțul, cu tatăl, cu mama, cu familia, e mult mai important decât multe alte gesturi”, a menționat șeful CJ Gorj.

Gelu Ionescu