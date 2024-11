Săgețile negre ale sistemului „Nu avem” se îndreaptă, INCORECT, către chirurgul Neagu, în cazul pacientului adolescent decedat la SJU

Valentin Neagu, doctorul chirurg al SJU Târgu Jiu aflat de gardă la preluarea cazului pacientului de la Scoarța, ar putea fi scos ,,țap ispășitor” în cazul anchetei demarate în unitatea medicală. Deja DSP Gorj i-a sugerat chirurgului să accepte că s-ar face vinovat de decesul pacientului minor, în condițiile în care nu este un secret că spitalul nu are chirurg pediatric dar și o lungă listă de „Nu avem”.

Se ignoră, de asemenea, faptul că medicul nu poate fi obligat să opereze fără pregătirea de specialitate, se ignoră încercările lui de a-i salva viața printr-un transfer urgent la un spital de specialitate dar și celelalte probleme de sănătate ale pacientului. Medicul de excepție, Valentin Neagu, a ajuns să fie pus în corzi de către inspectorii Direcției de Sănătate Publică Gorj care au demarat, în paralel, cu spitalul o anchetă în urma decesului pacientului minor de la Scoarța, la SJU Târgu Jiu. Deși a început ancheta de doar câteva ore, DSP vrea să se spele rapid pe mâini cu acest caz și a găsit deja un „vinovat”!

Mai exact, a pus toate săgețile pe doctorul chirurg care a respectat procedura, a văzut gravitatea cazului și a stabilit că pacientul trebuie să ajungă la un chirurg pediatru, specializat în diagnosticul pus tânărului de 16 ani. Cum a ajuns DSP la o concluzie așa rapidă este un mister, la fel că și pretenția de a-i cere chirurgului Neagu să accepte, din start, că e vinovat, la pachet cu amendă DSP.

Evident că medicul nu a căzut în această capcană și a transmis chiar public cum s-au desfășurat, în opinia sa, lucrurile. Medicul a strigat astfel, tare, că este nevinovat, și a prezentat toate aspectele cazului care poate fi anchetat pe toate laturile. Asta pornind de la investigația îndelungată din UPU și până la lipsa ambulanței care trebuia să transporte, rapid, pacientul la Craiova. Medicul explică faptul că a primit în gardă pacientul de 16 ani cu o patologie complexă (diferite boli). Pacientul se prezintă la UPU a SJU Târgu Jiu iar medicul chirurg este solicitat la consult. Acesta a menționat că a realizat că adolescentul a fost insuficient investigat în UPU și a solicitat un tomograf. „Se pune diagnosticul unei afecțiuni ce necesită intervenție chirurgicală (intervenție care nu se poate realiza imediat bătând din palme, necesita pregătire preoperatorie). Copilul are stare stabilă, merge singur la pat, este stabil cardiac și respirator, nu îi este pusă viața în pericol. Copil fiind, la 16 ani, se încadrează în specialitatea de chirurgie infantilă”, a precizat chirurgul. De altfel, medicul solicită transferul la Craiova, acesta fiind cel mai apropiat spital cu medici de chirurgie infantilă de gardă. Spitalul ia legătura la Craiova și aprobă transferul respectiv. Chirurgul susține că din acel moment încep însă adevăratele probleme, deoarece nu era ambulanță cu medic disponibilă la Târgu Jiu. „Aflăm că vine de la Craiova echipaj corespunzător”, spune doctorul care subliniază că la Târgu Jiu nu sunt medici de chirurgie infantilă pentru a se ocupa de aceste cazuri. În plus, la Gorj nu este medic de neurochirurgie pentru urgențe, nu este nici medic de chirurgie plastică, nici medic cardiolog (nici medic de cardiologie infantilă) de gardă. Și lista de „Nu avem” continuă cu lipsa medicului de chirurgie toracică. „Toți cei enumerați mai sus sunt necesari în urgență (ce facem fără ei în cazul unui accident?), iar lista cu ,,nu avem devine îngrijorător de lungă””, spune doctorul îmbiat să accepte amenda DSP Gorj.

Trei ore pentru un transfer!

„Se întârzie peste trei ore transferul pacientului și acesta face complicații care se datorează unei patologii mai complexe (alte boli pe care copilul le are). Sosește ambulanța de la Craiova, dar este prea târziu deoarece copilul este netransportabil” și în curând decedează”, completează declarația publică medicul chirurg. Iar doctorul este pus în fața unei dileme. „Ca medic, cu ani de experiență, cu mii de cazuri, ajung în situația să mă întreb: să îl operez, depășindu-mi competența, riscând să evolueze nefavorabil, să fiu acuzat că l-am operat nefiind de specialitate și că nu l-am trimis la spital cu medici de chirurgie infantilă? Să solicit transferul pacientului către spitalul cu medici de chirurgie infantilă sperând să-i cresc șansele la viață? Am ales a doua variantă”, a spus, senin, Valentin Neagu. De altfel, acestui medic nu i se datorează situația de la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj și nici lipsa cadrelor medicale de la SJU Târgu Jiu. „Mă întreb după ani de experiență și mii de cazuri, mie mi se datorează această lungă listă cu ,,nu avem?”, a conchis medicul chirurg.

C.P.