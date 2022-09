Sabine Klimek și Florența Ilie, optimiste înaintea partidei cu Slatina

Două dintre handbalistele de la CSM Târgu Jiu, Sabine Klimek și Florența Ilie, sunt determinate să adauge alte trei puncte în clasament. După succesul cu Dacia Mioveni, trupa lui Liviu Andrieș vrea să câștige din nou în fața propriilor suporteri. Handbalistele vor avea oportunitatea să-și treacă în cont o nouă victorie, duminică, când în Sala Polivalentă vine CSM Slatina. Una dintre jucătoarele importante din sezonul trecut, Sabine Klimek, a revenit după accidentare și speră să bifeze primele sale minute în noul sezon. ,,Mă simt pregătită de ceva timp să revin pe parchet, dar este important că am primit acordul doctorului. M-am recuperat foarte bine și sper ca, dacă nu în acest meci, la următorul să fiu 100 %. Mi-a fost greu să stau pe margine, m-am consumat mult mai mult decât dacă aș fi fost pe teren. Pe parchet mă simt în largul meu, în tribună m-am simțit neputincioasă și mi-am dorit foarte mult să revin cât mai repede. Nu pot duce încă un meci întreg, având în vedere că este doar a doua săptămână de antrenament. Sper să prind 10-15 minute”, a declarat centru CSM-ului. Klimek a apreciat startul bun de sezon al colegelor sale și este convinsă că formația gazdă o poate bate pe Slatina, o echipă cu vechime în primul eșalon.

,,Am fost surprinsă plăcut de parcursul fetelor, ne-am descurcat foarte bine în primele etape. Regret că nu am putut lua mai multe puncte, deși cu Buzăul și Rapidul am avut, cumva, meciul în mână. S-a văzut experiența lor, sperăm, de la meci la meci, să prindem și noi cât mai multă experiență și să învățăm să gestionăm finalul meciurilor cât mai bine.

Ca nou-promovată, plecăm mereu cu șansa a doua, dar nu vedem Slatina ca pe o favorită. Avem foarte multă încredere în forțele noastre, fetele se simt foarte bine, s-au integrat, și cred că vom ieși victorioase. Sunt sigură că vom rămâne în Liga Florilor. A fost și tracul debutului, dar s-a văzut că ne descurcăm din ce în ce mai bine și cred că avem mari șanse să strângem mai multe puncte și sunt convinsă că vom face și surprize”, a mai spus Sabine. Și Florența Ilie crede că echipa are un potențial mare, iar obiectivul pentru acest sezon este realist. ,,Am avut un început de sezon cât se poate de bun, am obținut încă din prima etapa primele 3 puncte și puteam sa mai adăugăm câteva, dar cu puțin mai multă atenție și multă muncă vor veni și acele puncte cu echipele tari. Pentru mine a fost un început de sezon special, pentru că am promovat cu echipa și mi-am dorit încă de când am venit aici să ne luptăm cu echipele cele mai puternice din Liga Florilor. Personal îmi doresc să fiu sănătoasă și să pun umărul la îndeplinirea obiectivului. Va fi greu, dar sunt convinsă că CSM Târgu Jiu are forța de a se menține în Liga Florilor. Avem o atmosferă foarte bună în echipă, exact cum a fost și în sezonul trecut. Le-am primit pe fetele noi cu brațele deschise și cu multă căldură și sper ca, împreună, să facem un sezon bun”, a adăugat extrema de la Târgu-Jiu.

Florența consideră că publicul poate fi un factor decisiv în obținerea unui nou succes

,,Suntem pregătite pentru meciul cu CSM Slatina, am arătat o formă foarte bună în meciurile trecute și ne dorim să continuăm pe același drum, dar trebuie să mai adăugăm încă 3 puncte în clasament. Cu siguranță, oamenii care ne-au fost alături se vor aștepta la aceeași dăruire și la același sacrificiu pe care îl depunem la fiecare meci. Fiecare ne dorim să ieșim mulțumite după acestă confruntare și să continuăm cu aceeași atmosferă caldă în cadrul echipei. Am demonstrat că ne putem bate cu oricine și exact asta vom face și în meciul de duminică. Îi așteptăm pe suporterii echipei în număr cât mai mare la sală, să trăiască fiecare secundă alaturi de noi, să se bucure de handbal, și să ne încurajeze în cele 60 de minute, pentru că avem nevoie de energia lor”, a mai spus Ilie. Partida cu Slatina începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre