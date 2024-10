Să le batem obrazul! Târgu Jiu joacă astăzi cu Vâlcea în Liga Florilor

CSM Târgu Jiu are o misiune dificilă în această seară în față formației SCM Râmnicu Vâlcea. După o deplasare lungă și o înfrângere dureroasă, gorjencele încearcă să treacă de o echipă care s-a făcut de râs la finalul campionatului precedent, într-o partidă cu cântec disputată la Brașov. Atunci, trupa din județul învecinat a cedat scor 38-34 cu Corona, deși, la pauză, tabela arăta 16-23. Chiar galeria vâlceană a ieșit din sală înainte de finalul meciului, iar presa centrală a semnalat posibile jocuri de culise pentru a trimite echipa noastră la baraj. Totul a fost dat uitării, mai puțin la Târgu Jiu, unde respectul pentru echipa din Vâlcea, în ciuda valorii de necontestat, este la cote joase.

“Nu a fost corect ceea ce s-a întâmplat la finalul campionatului, pentru că am muncit foarte mult în sezonul trecut și nu cred că meritam să mergem la baraj, dar nu vreau să le judec pe adversare, având în vedere că nu s-a demonstrat nimic din tot ce s-a vorbit. Noi ne vom face treaba. Nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Având în vedere că venim după o deplasare lungă, un meci în care am luptat 60 de minute la Baia Mare, va fi un joc foarte greu, pentru că Vâlcea joacă un handbal frumos, în viteză. Poate că e singura echipă din România care are stilul acesta și va fi foarte greu, pentru că trebuie să trecem peste această înfrângere și să ne revenim fizic cât de repede putem pentru că vom avea foarte mult de alergat și va fi un meci foarte greu. Sperăm ca fanii să fie alături de noi în număr cât mai mare și noi vom încerca să dăm tot ce avem mai bun pentru a scoate un rezultat pozitiv”, a declarat extrema Andreea Chiricuță.

Maria Gavrilă este în continuare incertă pentru partida de miercuri, după o accidentare stupidă suferită la încălzire, în etapa precedentă. Antrenorul Liviu Andrieș speră ca trupa gazdă să se recupereze din punct de vedere fizic, după o deplasare lungă și vrea o reacție de orgoliu de la fetele sale. Antrenorul nu a uitat ce s-a întâmplat la Brașov și este covins că nici fanii gorjeni nu au făcut-o.

“Trebuie să trecem peste acest moment. Jucăm cu altă echipă puternică a campionatului și va trebui să ne ridicăm la nivelul acestui meci. E o vorbă ‘de iertat, ierți, dar de uitat, nu uiți’. Acest lucru va trebui să fie un mod de a ne motiva, a pune presiune pe echipa adversă și de a face, pe românește, ‘pe dracu în patru pentru a câștiga’. Ne stă în putință și sunt convins că fetele se vor motiva și vor face un meci bun. Am ajuns duminică noapte la 3:30 în Târgu Jiu, așa că va trebui să găsim metode și soluții pentru a ne recupera, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental, pentru că a fost o înfrângere dureroasă. Ținând cont că jucăm acasă, în fața propriilor suporteri, va trebui să trecem peste toate aceste probleme. A fost o accidentare stupidă a Mariei, parcă am revăzut episodul cu Angi de la națională. A călcat pe o minge, pe care chiar eu am trimis-o, și-a făcut o entorsă. Au revenit cele două stângace la nivel de inter dreapta, dar se vede lipsa jocurilor, lipsa de minute din campionat. Sperăm ca toate fetele să fie la capacitate maximă pentru că avem nevoie de toată lumea. Aș ruga publicul să vină să ne susțină, reamintindu-le ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Avem o lecție de dat celor de la Vâlcea și aș vrea să se întâmple ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Rapid, publicul să vină la sală și să ne sprijine pentru că va fi un joc destul de dificil”, a declarat Andrieș.

CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea începe la ora 19.00. Meciul face parte din etapa a 6-a a Ligii Florilor.

Cătălin Pasăre