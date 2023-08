S-au reunit și baschetbaliștii. Basic: ,,Jucătorii români trebuie să facă un pas în față”

Echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgu-Jiu s-au reunit luni. 14 jucători au fost prezenți la primul antrenament condus de Kresimir Basic în Sala Sporturilor. Camil Berculescu, Alexandru Berca, Noam Weinberg, Andrei Bărăgan, Flavius Toropu și Alexandru Mitu sunt sportivii care au fost în lot și anul trecut, iar Octavian Popa Calotă, Ștefan Daniel Mâinea, Adrian Vaida, Ethan Wright, Arsenije Vuckovik, Dimitrius Underwood, Jalen Dupree și Malik Jason Hubard sunt noile adiții ale trupei gorjene. Antrenorul croat va fi ajutat de Alexandru Gliga (antrenor secund), Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic) și Claudiu Alionescu (director tehnic). ,,Am efectuat primul antrenament oficial. Avem puțin timp la dispoziție să vedem cum sunt jucătorii, să vedem la ce nivel sunt și să ne cunoaștem între noi. Pe baza acestor aspecte, noi ne vom putea face planul de antrenament. Avem o echipă aproape în totalitate nouă, toți jucătorii străini sunt noi și avem câteva adiții din România. În acest an, regulile sunt cu trei jucători străini și doi români pe teren. O să avem nevoie de câteva meciuri ca să vedem cum vom reacționa și noi la aceste reguli. Cu siguranță, vom încerca să ne pregătim cât mai bine pentru a putea face față. Nu avem timp să ne gândim prea mult sau să ne plângem prea mult de aceste reguli, pentru că toată lumea va trebui să li se supună. Jucătorii români trebuie să facă un pas în față, să se ajute pe ei în primul rând, dar și echipa și organizația”, a declarat antrenorul Kresimir Basic. Principalul croat nu se teme de faptul că patru echipe vor retrograda din LNBM la capătul sezonului 2023-2024. Basic speră să creeze o echipă combativă, cu jucători determinați. ,,Presiune este întotdeauna, indiferent că ești o echipă de top și te lupți pentru câștigarea campionatului sau ești o echipă de subsol și te lupți pentru rămânerea în ligă. Noi trebuie să ne pregătim astfel încât să fim o echipă combativă, care să pună probleme în special în meciurile de acasă. Cine va veni aici, trebuie să fie conștient că trebuie să fie de două ori mai bun pentru a putea câștiga meciul. Nu este neapărat o presiune, campionatul este lung. Anul trecut, la un moment dat, eram pe nicăieri, și am reușit să terminăm pe locul 12, astfel încât trebuie doar să credem în forțele noastre și să ne pregătim așa cum trebuie”, a adăugat antrenorul. Seria de meciuri amicale va începe pe 25 august, atunci când CSM Târgu Jiu va juca acasă, cu CSU Sibiu. În perioada 2-3 septembrie, clubul va organiza ,,Cupa Târgu Jiu”, un turneu la care mai participă CSM Târgu Mureș, SCM U Craiova și CS Vâlcea. Primul meci oficial are loc pe 15 septembrie, în Cupa României.

Cătălin Pasăre