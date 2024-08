S-au pus în vânzare biletele pentru meciul cu Lituania. Ce program are România în Liga Națiunilor

Naționala de fotbal a României începe, în septembrie, o nouă ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii vor evolua pe 6 septembrie în Kosovo, iar pe 9 septembrie vor juca pe stadionul ,,Steaua” din București, cu Lituania, de la ora 21:45. Biletele pentru partida cu lituanienii sunt disponibile online pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro și în aplicația mobilă Tricolorii din App Store (iOS) și Google Play (Android). Prețul biletelor este de 35 lei (peluze), respectiv 60 lei (tribune). În zona VIP, prețul este de 500 lei. Copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit în Family Zone, sectoarele dedicate familiilor atât la tribuna 1, cât și la tribuna 2, alegând tipul biletului (copil) în efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie, de asemenea, introduse în platforma de ticketing pentru a le fi eliberate bilete cu valoare zero. Pentru a putea achiziționa bilete în Family Zone, în efectuarea comenzii trebuie introduse datele cel puțin ale unui copil. Fiecare comandă poate conține maximum 5 bilete. Biletele vor fi livrate în format digital la adresa de e-mail cu care sunteți înregistrați. Din grupa României mai face parte Cipru. Primul loc înseamnă promovarea directă în Liga B a ediției următoare a Ligii Națiunilor, în vreme ce locul doi duce la baraj pentru promovare.

În același timp, locul 4 duce la retrogradare directă în Liga D, în vreme ce locul 3 păstrează naționala în același eșalon valoric al competiției, Liga C, și pentru ediția următoare.

PROGRAM

Vineri, 6 septembrie 2024, 21:45

Kosovo – România

Luni, 9 septembrie 2024, 21:45

România – Lituania

Sâmbătă, 12 octombrie 2024, 21:45

Cipru – România

Marți, 15 octombrie 2024, 21:45

Lituania – România

Vineri, 15 noiembrie 2024, 21:45

România – Kosovo

Luni, 18 noiembrie 2024, 21:45

România – Cipru

UEFA Nations League 2024/25 va avea efect direct și asupra preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial 2026. Cele mai bune patru câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru Mondial, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naționale europene participante la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Prima reprezentativă abordează nouă ediție a Ligii Națiunilor cu un nou selecționer, Mircea Lucescu.

Cătălin Pasăre