S-au descătușat în repriza secundă. CSM are 14 victorii consecutive în L4

CSM Târgu Jiu a fost ținută în șah 65 de minute de ,,satelitul” Vulturilor Fărcășești. Oaspeții s-au prezentat pe ,,Constantina Diță” cu o garnitură puternică, formată din mulți jucători care au evoluat și vineri la Liga 3, în eșecul de la Bascov. A rezultat o primă repriză echilibrată, cu ocazii de ambele părți, deși oportunitățile mai clare le-au aparținut târgujienilor, care au avut și un gol anulat. Pe fondul oboselii firești a vizitatorilor, CSM a fost echipa mai activă în partea a doua, dar și mult mai determinată. Deși au mai ratat ocazii, băieții lui Mario Găman și-au făcut norma de goluri. Golgheterul Bebeto Lupuleț a terminat cu un hat-trick (65, 68 și 82) și i-a oferit un assist lui Ovidiu Rasoveanu (79), iar Fabian Bărănescu (90+2) a închis partida cu un șut superb din afara careului. S-a terminat 5-0, iar antrenorul gazdelor a apreciat suporterii care au venit și pe frig la stadion, dar și repriza secundă făcută de elevii săi, care au bilanț perfect după 14 runde în Liga 4.

,,Am întâlnit o echipă care, așa cum o arată și clasamentul din Liga 3, joacă fotbal. Ați văzut că au avut în componență foarte mulți jucători din prima echipă, dar știam că a doua repriză nu pot să țină ritmul, pentru că e greu să joci două meciuri unul după altul și știam că a doua repriză trebuie să venim și noi acolo, să fim mai atenți în fața porții, pentru că am avut și în prima repriză situații foarte multe de a marca. Au avut și ei, într-adevăr, niște situații foarte bune, dar, din fericire, în repriza a doua am fost mai inspirați, mai incisivi, mai determinați și am reușit să marcăm cinci goluri. E o victorie frumoasă împotriva unei echipe care a jucat fotbal și vreau să-i felicit în primul rând pe acești spectatori, care, în ciuda frigului, au venit în număr foarte mare și pe acești copii minunați, care sunt lângă noi mereu și vin să cânte în vestiar. E ceva minunat”, a spus Găman după meci.

Pentru CSM Târgu Jiu urmează o deplasare la Minerul Motru.

CSM Târgu Jiu: Alexandru Oprița – Fabian Bărănescu, Robert Stancu, Lucian Marina, Sebi Popescu (min. 79 Mihăiță Miculicean) – Marian Habet (min 82. Mihnea Tutunaru), Albert Cărămidaru (min. 45 Ovidiu Rasoveanu), Albert Filip (min. 82 Mario Țambu), Tudor Pătrășcoiu (min. 61 Eduard Trăistaru), Adelin Pîrcălabu (cpt.) – Bebeto Lupuleț.

Cătălin Pasăre