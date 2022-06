S-a rupt cerul la Sohodol, în Tismana!

Localnicii din satul Sohodol – Tismana au avut parte joi după-amiază de un fenomen meteo extrem. Un potop de ploaie abătut asupra satului a adus cu el și grindină, atât de multă încât oamenii au trebuit să o care cu roaba pentru a-și curăța gospodăriile. Totul s-a întâmplat pe parcursul câtorva zeci de minute, timp în care oamenii au stat în case și au privit cum din cer pica apă cu nemiluita. La un moment dat s-a făcut aproape beznă și dintr-o dată a căzut grindina. Minute în șir bucăți de gheață au distrus tot ce au întâlnit în cale, iar pe drum și în curțile sau grădinile oamenilor totul a devenit alb ca iarna. „A dat preț de vreo jumătate de oră și acum o cărăm cu roaba că nu putem să așteptăm să se topească. N-am crezut vreodată că voi ajunge să car cu roaba grindină în timpul verii, dar uite că s-a întâmplat”, a spus un localnic. În zona în care oamenii aruncau gheața s-a format un morman, iar la topirea lui tot satul a fost cuprins de ceață ca iarna. Practic vizibilitatea era de doar câțiva metri, siluetele oamenilor părând desprinse din filme de groază. O bătrână e convinsă că dezastrul produs în ziua de Înălțare nu e întâmplător. „E de la Dumnezeu lăsat. O fi vreun semn chiar în ziua asta mare să se întâmple? Fusei la biserică și plânsei când auzii câți soldați au murit în Ucraina. Ori că dau rușii cu bombele ori că pică grindina la noi, paguba e tot una. Noi încă am rămas cu casele, dar grădinile sunt zero. Am muncit toată primăvara să facem ceva și s-a ales praful. La fasole numai ce pusesem aracii pentru că începuse să înflorească. Anul trecut nu s-a făcut pentru că a fost secetă, acum a terminat-o piatra. Nu mai e nimic nici în grădină, nici în deal la vii, că și viile sunt terminate. Am 83 de ani dar așa dezastru n-am întâlnit până acum”, a povestit o bătrână. Câteva case mai jos de ea apele măturaseră pur și simplu un gard din piatră și ciment. Proprietara nici măcar nu era acasă. „Stăm la oraș și am văzut dinspre Târgu Jiu că aici s-a înnourat urât de tot, dar nu ne-am gândit că vine așa ploaie. M-a sunat o vecină care mi-a spus că sunt inundații, iar când am venit am găsit apă peste tot, iar gardul dărâmat. E gard in piatră făcut cu ciment. Nu-mi explic de unde a venit atâta apă cu așa forță încât să îl pună la pământ”, a spus femeia. O bătrână din sat a rămas și fără pământul din grădină. Sohodol e situat pe o zonă colinară, unde multe din case și terenurile agricole sunt în pantă. Ploile abundente spală uneori stratul fertil și, astfel, oamenii rămân doar cu pietrele în grădină. „La poartă se adunaseră lemne și frunze de se făcuse apa de un metru. Au rezistat porțile, dar a luat-o apa pe sub ele și s-a făcut așa, ca un râu, care și-a făcut albia prin grădină. A luat tot, ceapă, ardei, roșii, dar și pământul. Nici nu mai am cum să aduc pământ aici, la anii mei nu mai pot să refac grădina. Eu n-am văzut niciodată pe aici pe la noi atât de multă grindină, s-o întorci cu lopata”, a spus bătrâna. În fiecare gospodărie situația era aceiași, dar primarul Petre Remetea, prezent în mijlocul oamenilor încă de la începutul furtunii, a menționat că pe ulițele lăturalnice drumurile au fost acoperite de pietre și crengi ori au fost spălate de șuvoaie și au devenit impracticabile. Primăria a intervenit prompt cu utilajele din dotarea proprie și a putut să îi ajute pe localnici la îndepărtarea aluviunilor, spre sfârșitul zilei ajungând în zonă și câțiva pompieri militari care au sărit în sprijinul bătrânilor ce nu își puteau curăța singuri gospodăriile. „Avem drumuri impracticabile, garduri rupte, familii izolate, recolte compromise, deci satul Sohodol își va reveni foarte greu după această calamitate. Tot ce au muncit oamenii în primăvară este distrus, mă refer la culturi, vii, grădini. Totul este distrus”, afirmă edilul. În cursul zilei de vineri operațiunile de curățare a drumurilor fusese finalizată, oamenii făcându-și acum planuri dacă să mai încerce să își cultive sau nu din nou grădinile, lucru care presupune bani, timp și efortul de a lua totul de la zero, ca în primăvară.

Gelu Ionescu