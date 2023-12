S-a lansat prima hartă a secțiilor de poliție din România

Organizația Code for Romania a lansat, săptămâna trecută, platforma care găzduiește prima hartă a secțiilor de poliție din țara noastră.

Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, a lansat cea de-a opta soluție anunțată în Campania „Așteaptă-te, române. #PUTEM3000”: SectiiDePolitie.ro, platforma gratuită care facilitează accesul populației la informații detaliate despre fiecare secție, inspectorat sau direcție de poliție din România, dar și alte informații privind activitatea Poliției municipale, a direcțiilor generale de poliție, inspectoratelor locale etc. SectiiDePolitie.ro include prima Hartă interactivă a secțiilor de poliție și oferă o nouă dimensiune de accesibilitate și transparență, fiind disponibilă în limba română, engleză și ucraineană, în sprijinul cetățenilor români și străini care locuiesc sau tranzitează teritoriul, dar și ucrainenilor refugiați din cauza războiului din statul vecin, facilitând pentru toți accesul la informații esențiale. SectiiDePolitie.ro face parte din seria de soluții digitale ce răspund la probleme actuale ale românilor, soluții gratuite create de Code for Romania într-o campanie fără precedent: 12 soluții în 12 săptămâni, lansate până la sfârșitul anului, sub mottoul „Noi nu mai putem aștepta. Noi suntem cei pe care i-am tot așteptat”. ,,Ce găsești pe SectiiDePolitie.ro? Date de contact și drumul spre cea mai apropiată secție a poliției, concentrate pe Harta interactivă a secțiilor de poliție pentru ca tu să poți accesa serviciile acestei instituții oriunde te-ai afla în țară; Acces la informații esențiale despre structura și activitatea poliției locale, în limba română, engleză și ucraineană; Informații detaliate despre serviciile oferite și alte detalii relevante privind activitatea Poliției municipale, direcțiilor generale de poliție și inspectoratelor locale”, au transmis reprezentanții Organizației Code for Romania. ,,Ținta noastră este să traducem această primă hartă interactivă a secțiilor de poliție în toate limbile minorităților naționale, dar și în alte limbi de circulație internațională. Cea mai nouă soluție lansată în campania noastră vine cu o modalitate eficientă, rapidă, de a cunoaște mai bine resursele și serviciile poliției. Și ne dorim ca ea să contribuie totodată la dezvoltarea de comunități mai sigure, mai informate, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra serviciilor instituției, indiferent de localizarea lor, oriunde în România”, a declarat Olivia Vereha, cofondator și director de producție Code for Romania.

I.M.