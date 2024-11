S-a lansat KIT, un program de prevenție și suport în sănătatea mintală, pentru liceeni!

Asociația Zi de BINE a lansat, în această săptămână, un proiect de tip „peer to peer education”, dedicat sănătății emoționale și prevenției consumului de substanțe în rândul tinerilor, intitulat KIT – Keep In Touch.

După succesul proiectului C.R.E.A.A.Ti.V., primul centru medico-educațional din România pentru tineri și adolescenți cu adicții, lansat la începutul acestui an, prin care au trecut deja aproape 80 de minori, Asociația Zi de BINE își continuă eforturile și în ceea ce privește prevenția, oferindu-le tinerilor din licee acces la informații, formări și suport specializat pe dezvoltare personală și sănătate mintală și emoțională.

„Ne simțim foarte onorate că proiectul C.R.E.A.A.Ti.V. a fost premiat la Gala CeRe – Centrul de Resurse pentru participare publică, un semn că suntem pe drumul cel bun și că acest centru, deși construit cu resurse limitate, dar cu o imensă dorință de a face bine, a demonstrat că putem salva vieți și oferi tinerilor un sprijin real în lupta lor împotriva dependențelor. După această experiență și proces de învățare, lansăm acum inițiativa KIT – Keep In Touch, cu aceeași viziune clară: prevenția ca o formă de conectare. Ne propunem să cultivăm empatia, să învățăm să ne ascultăm unii pe alții și să creăm un spațiu de sprijin reciproc, care astăzi aproape că lipsește cu desăvâșire din viețile adolescenților. Acest program merge dincolo de simple informații despre riscuri – dorim să le oferim puterea de a-și modela viitorul cu încredere, prevenind comportamentele care le-ar putea distruge visele”, au declarat Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, fondatoarele Asociației Zi de BINE.

Proiectul vine ca răspuns la creșterea alarmantă a consumului de substanțe în rândul tinerilor, oferind un sprijin atât pentru școli, cât și pentru familii. Programul de tip „peer to peer education”, bazat pe un model validat la nivelul Organizației Națiunilor Unite și pus în aplicare în cel puțin 14 state europene, debutează cu o perioadă intensă de formare, de patru luni, în care elevi și profesori din șase licee din București sunt formați în arta comunicării asertive, învață să îmblânzească anxietatea și descoperă forța tăcută a rezilienței, printre multe altele, care îi pot proteja pe copii de alegeri greșite.

Scopul Asociației Zi de Bine este acela de a crea comunități, de a sprijini mii de oameni aflați în situații vulnerabile și de a crea notorietate în jurul unor cauze ignorate. Asociația susține proiecte sociale în fiecare lună și încurajează oamenii să-și doneze ziua de naștere pentru acestea. Mecanismul de funcționare este unul simplu: la început de lună se anunță cauza susținută și sunt descrise nevoia și beneficiarii. Ulterior, la finalizarea proiectului, donatorii află ce s-a întâmplat cu banii și sunt invitați să vadă rezultatul implicării lor.

C.P.