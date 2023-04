Rovinari a pătimit la Țicleni și a pierdut primul loc

S-a schimbat din nou liderul în Liga 4 din Gorj. Jiul Rovinari fost învinsă în deplasarea de la Țicleni și a cedat prima poziție în clasament. Diferență a făcut-o golul lui Tudor Ciutacu. Băieții lui Viorel Cojocaru au profitat de eșecul la limită al oaspeților și au revenit pe prima poziție după un meci spectaculos la Târgu Cărbunești. Sâmbătă Mare a adus multe goluri pe arenele din Gorj, la Negomir fiind consemnate nouă reușite. Gazdele au confirmat forma bună din retur și au marcat de 7 ori împotriva formației din Jupânești. Cinci goluri au izbutit și ,,vulturii” lui Daniel Bălașa, care așteaptă să profite de o eventuală sincopă a campioanei în exercițiu.

Liga 4, Etapa 20

AS Minerul II Mătăsari și AS Petrolul Stoina au stat

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 – 4 CSO Turceni

FC Petrolul Țicleni 1 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

CS Vulturii Fărcășești 5 – 0 CS Unirea Țînțăreni

CS Minerul Motru 2008 4 – 3 CS Internațional Bălești

AS Viitorul Negomir 7 – 2 AS Jupânești

Liga 5, Seria 1 – Etapa 17

AS Triumful Borăscu a stat

AS Unirea Dragotești 4 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Știința Godinești 5 – 2 AS Viitorul Plopșoru

AS Viitorul Brănești 8 – 3 AS Pandurii Padeș 2019

CS Dumbrava Câlnic 2 – 0 AS Foresta Văgiulești

AS Energetica Tismana 3 – 1 AS Viitorul Cătunele

Liga 5, Seria 2 – Etapa 17

AS Bradul Polovragi a stat

AS Scoarța 1 – 3 AS Gilortul Bengești

AS Prigoria 5 – 2 CS Știința Drăguțești

AS Dinamo Inter Stănești 4 – 2 AS Știința Popmond Plopșoru

AS 7 Noiembrie Costești 2 – 3AS Viitorul Logrești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 3 CSC Dănești

Cătălin Pasăre