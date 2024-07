Rovinăreanca Larisa Cârlugea, câștigătoarea trofeului Festivalului internațional ”Cântec de dragoste de-a lungul Dunării”

În perioada 23-25 iulie, Brăila a fost gazda celei de-a XVII-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”. Printre participante s-a numărat și gorjeanca Larisa Cârlugea, care și-a adjudecat trofeul festivalului.

Primele două zile de concurs s-au desfășurat pe scena de pe Esplanada Dunării, iar Gala Laureaților s-a desfășurat în incinta Casei Tineretului, la ediția din acest an participând 29 de concurenți din România, Serbia, Ucraina, Bulgaria și Republica Moldova. Oringinară din Rovinari, interpreta de muzică populară Larisa Cârlugea a luat marele premiu al ediției din 2024 a Festivalului Internațional de Folclor “Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”.

Premiul I a fost câștigat de Oprea Valentina Vasia, din Romanați, premiul II a fost luat de Avădanei Georgiana Mădălina, din localitatea Tătăruș, nordul Moldovei, iar premiul III i-a fost înmânat lui Cojocariu Didi Ionuț, din Suceava. Costea Maria Daria, din Valea Târnavelor, a primit premiul pentru autenticitatea costumului popular.

Marele Trofeu al Festivalului Internațional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” a fost însoțit de un cec de 4.000 de euro. Pentru premiul I s-au acordat 2.500 euro, pentru premiul II 1.500 euro, pentru premiul III 1.000 euro, iar premiul pentru autenticitatea costumului popular a fost recompensat cu 500 de euro. S-au mai acordat și două premii speciale, iar unul dintre ele a fost primit de brăileanul Radu Ioniță Adrian, reprezentant al comunității lipovenești din orașul nostru, celălalt revenindu-i Karynei Zaiets din Ucraina.

”Atunci când am văzut lista concurenților admiși în concurs, m-am considerat deja câștigătoare, având onoarea de a cânta alături de Orchestra Națională „Lăutarii” din Chișinău, sub bagheta dirijorală a maestrului Nicolae Botgros. A fost o experiență unică și memorabilă să împart scena cu acești profesioniști inegalabili. Vreau să mulțumesc onoratului juriu pentru acordarea acestui prestigios premiu. Încrederea în talentul și munca mea reprezintă pentru mine, o mare, mare, responsabilitate! Doamnei mele profesor Emilia Drăgotoiu Nanu îi datorez recunoștință profundă pentru susținerea necondiționată și îi mulțumesc din inimă pentru sfaturile prețioase pe care mi le-a oferit! De asemenea, mulțumesc din suflet familiei și tuturor oamenilor care au fost lângă mine cu inima și sufletul pe tot parcursul acestui festival! Felicitări tuturor concurenților și organizatorilor! Promit să păstrez acest trofeu ca pe o floare rară care a înflorit din pasiunea mea pentru folclor și să continui să cânt din suflet pentru toți cei care iubesc muzica noastră tradițională”, a declarat Larisa Cârlugea, ulterior obținerii trofeului Festivalului Internațional de Folclor ”Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării”, desfășurat săptămâna trecută la Brăila.

Izabella Molnar