Romsilva sprijină cu o sută de metri cubi de cherestea reconstrucția imobilelor afectate de inundații

La solicitarea Primăriei comunei Slobozia Conachi, Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în ședință marți, 24 septembrie, a aprobat acordarea unui sprijin, sub formă de sponsorizare, constând în 100 metri cubi de cherestea, pentru reconstrucția imobilelor afectate de inundațiile recente din județul Galați. De asemenea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va asigura și transportul cherestelei de brad și molid, de la unitatea de prelucrare a Direcției Silvice Neamț până în localitatea Slobozia Conachi din județul Galați. Astfel, vor fi oferiți 20 de metri cubi de grinzi, 40 de metri cubi de scândură lungă clasele B și C, 30 metri cubi de dulap lung, clasa B și C, și 10 metri cubi de șipcă lungă, cu o valoare totală de 79.600 lei, fără TVA.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează circa 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, administrează 22 de parcuri naționale și naturale, precum și 12 herghelii de stat.