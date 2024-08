Românii, pe ultimul loc din Europa la citit

Cel mai recent sondaj despre obiceiurile de lectură în Europa, realizat de institutul Eurostat, ale cărui rezultate au fost făcute publice zilele trecute, arată că românii continuă să fie europenii care citesc cel mai puțin, relatează Răsfoiala.com.

Procentajul românilor care au participat la sondaj și spun că au citit cărți în ultimul an este de 29.5%, față de 50%, media europeană, și comparativ cu vârful clasamentului. 8 din 10 elvețieni declară că au citit în ultimele 12 luni.

Datele făcute publice se referă la anul 2022, în care, conform statisticilor europene privind veniturile și condițiile de viață, 52,8% din populația Uniunii Europene cu vârsta de peste 16 ani a declarat că a citit cărți în ultimele 12 luni.

Cea mai tânără grupă de vârstă din clasamentul european al cititorilor, respectiv tinerii de 16-29 de ani, citește mai mult – 60,1%. Procentajul scade gradual pe măsură ce vârsta crește: 53,5% pentru cei cu vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani, 52,6 pentru grupa de 55-64 de ani, 47,2% pentru cei de peste 65 de ani

Mai multe femei europene citesc cărți (60,5%) decât bărbați (44,5%). Femeile îi depășesc pe bărbați și la numărul de cărți citite pe parcursul unui an, astfel: mai puțin de 5 cărți pe an – 28,8% dintre femei și 24,8% dintre bărbați; Între 5-9 cărți anual, 14,3% dintre femei și 9,8% dintre bărbați; 10 sau mai multe cărți – 17,4% dintre femei și 9,9% dintre bărbați, se mai arată în sondajul Eurostat.

M.P.