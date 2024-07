România vrea al doilea succes din istorie în fața Olandei

Naționala de fotbal a României încearcă să pătrundă în sferturile de la EURO 2024. Tricolorii vor da piept, în această seară, cu Olanda. Partida are loc de la ora 19.00 (ora României), la Munchen, pe Allianz Arena. Cele două reprezentative s-au mai înfruntat de 14 ori: „Portocala mecanică” a câștigat de zece ori, România o singură dată, iar trei partide s-au terminat la egalitate. După zile caniculare în toată Bavaria, se anunță maximum 21 de grade Celsius la Munchen și ploaie. Statutul teoretic de echipă gazdă, conferit de faptul că au câștigat grupa E, face ca „tricolorii” să aibă întâietate la alegerea echipamentului de joc. Elevii lui Edward Iordănescu merg tot pe galben, culoarea îmbrăcată la duelurile din grupe, în timp ce Olanda va îmbrăca echipamentul albastru. ,,Ne așteaptă un duel fantastic de greu. O știm toți. Dar la fel de bine știm toți că un lucru îl facem mereu: dăm totul! Doar așa copiii României de azi și de mâine vor păstra acest model și vor crește cu iubire de țară, prin disciplina muncii și în credința că nimeni nu poate pune limite pe drumul lor. Ca să primești tot trebuie, înainte de orice, să dai tot!”, a transmis Edward Iordănescu înainte de partida cu batavii. Şi jucătorii sunt gata de luptă. Spiritul de echipă și fanii pot propulsa România peste Olanda, au declarat Forin Niță și George Pușcaș.

,,Ca și celelalte meciuri, și acesta e destul de greu, dar dacă vom respecta ce ne transmite Mister și vom lua deciziile bune, sper să obținem un rezultat bun.

Trebuie să fim ca un zid galben, să fim uniți. Dacă facem asta, vom reuși. Olanda are jucători buni, care joacă în campionatele tari. Asta e o forță pe care nu cred că putem s-o egalăm, dar prin forța grupului putem depăși această diferență. Sunt pregătit de penalty-uri, dar nu vreau să ajungem acolo. Vreau să câștigăm în 90 de minute. Și am încredere în echipă”, a declarat Florin Niță, în cadrul conferinței de presă.

Pentru Olanda (7 în clasamentul FIFA), câștigătoare în 1988 a trofeului european, aceasta este a 12-a participare la EURO.

,,Acest meci are o importanță maximă, cu intensitate și cu o presiune la care ar trebui să răspundem foarte pregătiți, prezenți și conștienți de momentul în care ne aflăm. Presiunea a fost de la bun început și va fi mereu pe echipa națională. Ar trebui să ne bucurăm de moment și să realizăm că tot ceea ce se întâmplă s-a creat pentru că noi am construit drumul acesta. Ar trebui să ne gândim la performanța pe care am făcut-o și la ceea ce ne așteaptă în viitor. Ceea ce a zis Mister sunt cuvinte puternice, pentru că românul se regăsește în multe momente din ceea ce noi am trăit și cred că fotbalul unește cumva poporul nostru. Când avem performanțe, românul se simte mândru că naționala câștigă. Asta ne bucură foarte mult și suntem cumva responsabili și de fericirea lor. Suntem o echipă puternică. Cred că am arătat cât suntem de puternici, ne-am demonstrat forţa.

Avem o echipă compactă. Şi cred că olandezii trebuie să fie mai atenţi la noi, pentru că respectăm pe toată lumea, dar vom lupta împotriva oricui e nevoie.

Mister cred că va pregăti foarte bine acest meci, ne va spune tot ce trebuie să facem. Primul loc pe care l-am cucerit este o mare performanţă pentru noi. Ne regăsim într-un moment istoric pentru România şi sper să putem continua performanţa aceasta şi să fim pregătiţi pentru un meci mare”, a spus George Pușcaș. România nu s-a mai calificat în sferturile de finală ale unui campionat european de fotbal din anul 2000, atunci când naționala condusă de Emeric Jenei a fost eliminată de Italia (0-2).

Cătălin Pasăre