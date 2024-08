România U18, cu trei gorjeni în lot, a încheiat pe 14 Europeanul de Baschet

Echipa de baschet a României a încheiat Campionatul European U18 Masculin, Divizia B, pe locul al 14-lea. Tricolorii pregătiți de Cătălin Ștefănescu, care l-a avut secund și pe gorjeanul Alexandru Gliga, au suferit un eșec în ultimul meci al competiției de la Skopje, 80-90 cu Ucraina. Un alt gorjean Mihnea Vlaicu (CSM Galați) a început titular ultima partidă, alături de Codruț Dinu, Melvin Dubuc, Petru Voiculescu și David Orbulescu Mateescu. De asemenea, un alt târgujian, David Fîntînă (U-BT Cluj-Napoca), a fost prezent la competiția din Macedonia. Per total, tricolorii au înregistrat două victorii și cinci înfrângeri la turneul continental.

Rezultatele complete înregistrate la Skopje de către naționala noastră:

România vs. Bulgaria 70-90 (Grupe)

Slovacia vs. România 49-47 (Grupe)

România vs. Olanda 60-49 (Grupe)

Muntenegru vs. România 91-83 (Grupe)

Ungaria vs. România 80-62 (Locurile 9-16)

România vs. Georgia 87-71 (Locurile 13-16)

Ucraina vs. România 90-80 (Locurile 13-14)

Codruț Dinu a fost cel mai productiv jucător al României la acest European, remarcându-se cu medii de 11 puncte, 4.2 recuperări și 2.7 pase decisive.

Cătălin Pasăre