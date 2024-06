România – Olanda, în optimi: ,,Cred că vor fi peste 40.000 de români la Munchen”

Selecţionata României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal (EURO 2024) după remiza cu Slovacia, 1-1. Partida a avut loc miercuri seara, pe Frankfurt Arena. Ambele echipe au mers mai departe, dintr-o grupă în care toate cele patru formații au acumulat 4 puncte. România a fost lider, iar Belgia a terminat pe 2 după remiza cu Ucraina (0-0). Ondrej Duda a deschis scorul în minutul (24), dar tricolorii au egalat din penalty, prin Răzvan Marin (37). România, câștigătoarea grupei E, va înfrunta Olanda în optimile de finală. Meciul va avea loc la Munchen, marți, 2 iulie, de la ora 19:00.

România – Slovacia 1-1

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin (Rus 86), M. Marin – I. Hagi (Man 66), Stanciu, Coman (Sorescu 57) – Drăguș (Pușcaș 66). Selecționer: Edward Iordănescu

Slovacia: Dúbravka – Pekarík (Gyömbér 90+2), Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda (Bero 90+2) – Schranz (Duris 77), Strelec (Bozenik 70), Haraslín (Suslov 70). Selecționer: Francesco Calzona

,,Fac o reverenţă în faţa suporterilor echipei naţionale a României, de aici, de acasă, de pretutindeni. Ce am trăit aici zilele acestea şi astăzi, bineînţeles, se trăieşte probabil o dată în viaţă. Atâta căldură, atâta suport, atâta sprijin… O spun cu convingere că în istorie suporterii nu au fost niciodată atât de aproape de echipa naţională şi atât de implicaţi în tot ce s-a întâmplat, aşa cum au fost acum. Sunt mândri că sunt români. Pentru noi cea mai mare preocupare aceasta este. Şi de acolo cred că vine cea mai mare presiune, pentru că ne dorim să nu îi dezamăgim. Şi muncim din toate puterile ca să nu îi dezamăgim”, a declarat selecționerul Edward Iordănescu după partida cu Slovacia.

Fotbaliștii Ianis Hagi și Denis Drăguș sunt convinși că aventura României în Germania va continua și după faza optimilor.

,,Ne-am îndeplinit primul obiectiv, cel fotbalistic. Aveam și un obiectiv să scoatem lumea în stradă, să fie mândri de noi, și cred că am reușit să o facem. Vrem să terminăm acest turneu final cât mai târziu, nu avem frică de niciun adversar. E o surpriză pentru cine nu cunoaște. Antrenorii, mentorii noștri pe care i-am avut de mici, ne știu caracteristicile, ne știu personalitatea. Suntem învingători. Noi nu încercăm la niciun meci să scoatem un egal, mergem la victorie indiferent de situație”, a declarat Hagi.

,,Mai avem un meci, următorul meci, și sperăm și credem cu tărie că vor urma și alte meciuri. Vom fi echilibrați, dar ne vom bucura de această calificare. E important să respectăm ce am făcut până acum, orice adversar ar fi”, a spus Drăguș.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, anticipează că la meciul cu Olanda vor fi prezenți peste 40.000 de fani români.

,,Cred că vor fi peste 40.000 de suporteri la Munchen. Eu estimez după procentajul pe care îl reprezintă microsocietatea mea în care trăiesc. Toți prietenii mei îmi cer bilete. De unde să le dau? Dacă toți prietenii mei îmi cer bilete, mă întreb oare câți dintre ceilalți din România vor bilete? Eu cred că vor fi peste 40.000 la Munchen, dar să ținem cont că Olanda nu e foarte departe”, a afirmat Stoichiță.

Program optimi EURO 2024

1.Spania – Georgia, duminică, 22:00

2.Germania – Danemarca, sâmbătă, 22:00

3.Portugalia – Slovenia, luni, 22:00

4.Franța – Belgia, luni, 19:00

5.România – Olanda, marți, 19:00

6.Austria – Turcia, marți, 22:00

7.Anglia – Slovacia, duminică, 19:00

8.Elveția – Italia, sâmbătă, 19:00

Cătălin Pasăre