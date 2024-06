România, aproape de optimi. Urmează duelul cu Slovacia

În această seară au loc meciurile decisive din Grupa E a Campionatului European de Fotbal din Germania. Slovacia – România (Frankfurt, 19:00) şi Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19:00) vor stabili echipele calificate în optimile de finală ale turneului. Înaintea rundei a treia, toate cele patru formații au acumulat trei puncte, selecționata lui Edward Iordănescu fiind pe prima poziție în grupă. Criteriile de departajare sunt, în ordine, rezultatele directe (între două echipe) sau mini-clasamentul (între trei echipe) și golaverajul.

Clasament Grupa E

1. România – 3p (3-2g)

2. Belgia – 3p (2-1g)

3. Slovacia – 3p (2-2g)

4. Ucraina – 3p (2-4g)

Se califică în optimi primele două clasate și, eventual, a treia clasată.

Ce calcule ne facem

România se califică sigur în faza eliminatorie de la Campionatul European din Germania dacă nu pierde cu Slovacia. Selecționata noastră poate încheia chiar și pe prima poziție, dacă termină la egalitate cu Slovacia, iar Belgia remizează la același scor în compania Ucrainei. La fel se poate întâmpla și dacă ,,Tricolorii” înving, iar ucrainenii nu pierd în fața ,,Dracilor Roșii”. În cazul unei înfrângeri în fața Slovaciei, coroborată cu un succes al Belgiei cu Ucraina, România ar termina a treia în grupă și, pentru a accede în faza următoare a competiției, va trebui să se numere printre cele mai bune 4 echipe în clasamentul locurilor 3. Cu 3 puncte și golaveraj +1, România se plasează foarte bine. De exemplu, Ungaria (3 puncte, golaveraj 2-5) și Croația (două puncte, golaveraj 3-6) nu mai pot trece peste România în acest top decât dacă se întâmplă un dezastru, iar elevii lui Edi Iordănescu vor fi învinși la cinci goluri diferență de Slovacia, caz în care naționala maghiară ar trece deasupra.

Cine arbitrează

UEFA l-a delegat pe Daniel Siebert, din Germania, la partida decisivă a tricolorilor pentru calificarea în optimile EURO 2024. ,,Centralul” în vârstă de 40 de ani nu a mai arbitrat naţionala României până în prezent. El va fi ajutat de asistenţii Jan Seidel şi Rafael Foltyn, şi de al patrulea oficial Felix Zwayer, toţi din Germania. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert – arbitru, Christian Dingert, şi ei tot din Germania, plus Massimiliano Irrati, din Italia, aceştia doi din urmă fiind asistenţi VAR.

Tricolorii sunt optimiști

După o victorie și un eșec, prima reprezentativă este aproape de fazele eliminatorii la EURO 2024. Acest lucru nu s-a mai întâmplat de la EURO 2000, atunci când România pierdea meciul din sferturile competiției contra Italiei. Atacantul Denis Drăguș a declarat că tricolorii au pregătit partida la victorie și sunt gata de sacrificiu pentru a merge în optimi.

,,Eu cred că ne-am recuperat bine, suntem pregătiţi pentru partida cu Slovacia, mergem acolo ca să câştigăm şi să terminăm grupa pe locul 1. Sigur, în funcţie şi de celelalte rezultate, dar cu gândul ăsta plecăm, să câştigăm şi să facem din nou lumea fericită.

Eu mă simt foarte bine, mai departe, dacă voi fi din nou titular, e decizia selecţionerului. Dar pentru noi e mai puţin important cine intră pe teren, important e să mergem mai departe. Fiecare dintre noi este pregătit să dea peste 100% pentru echipa naţională. Suntem o familie, fiecare se bucură pentru celălalt, deci e mai puţin important cine joacă, cine nu joacă sau cine marchează, suntem toţi acolo”, a spus Drăguş la conferința de presă premergătoare jocului.

Selecționerul Edward Iordănescu a lăudat, încă o dată, sprijinul pe care l-au oferit fanii români fotbaliștilor săi. Aproximativ 30.000 de suporteri ai naționalei noastre vor fi în tribune și la Frankfurt. ,,Când imnul României răsună din zeci de mii de piepturi pe un stadion de la EURO, într-o ţară străină, pe finalul unui meci în care suntem conduşi, înseamnă că sacrificiul şi lupta jucătorilor din teren nu sunt doar apreciate de suporterii români, ci au unit într-o forţă copleşitoare toată munca noastră şi afecţiunea românilor de pretutindeni. Uneori iese perfect, alteori nu. Dar când ieşim de pe teren fără vreo urmă de îndoială că am dat totul pentru România şi pentru români, avem toate şansele ca în meciul următor să schimbăm lucrurile pe tabelă. Ne vom reface fizic atât de repede cât se poate, am strâns deja rândurile şi vom fi din nou pregătiţi, cu tot sufletul şi tot ce avem mai bun fiecare, să vă facem mândri iar. Aşa cum am promis, echipa asta dă totul. Indiferent de zi şi de adversar, noi suntem români, suntem mândri de asta şi luptăm până la capăt”, a transmis Iordănescu. România nu a pierdut decât o singură dată în fața Slovaciei, într-un amical disputat în urmă cu 82 de ani. S-a întâmplat în 1942, la Bratislava.

Au urmat apoi, cinci victorii pentru România și cinci egaluri. Trebuie ținut însă cont de faptul că după război și până în 1990, Slovacia nu a existat, fiind parte a Cehoslovaciei.

Cătălin Pasăre