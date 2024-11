România a încheiat Liga Națiunilor cu un succes

Naţionala României a învins echipa Ciprului cu scorul de 4-1 (2-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti. A fost ultimul meci al tricolorilor din Grupa C2 a Ligii Naţiunilor la fotbal. Succesul i-a dus pe elevii lui Mircea Lucescu într-un eșalon superior al competiţiei. România mai are de aşteptat decizia UEFA pentru meciul cu Kosovo de la Bucureşti, dar oficialii FRF sunt încrezători că echipa gazdă va obține victoria la ,,masa verde”. Daniel Bîrligea (2), Răzvan Marin (42, 80) şi Florinel Coman (83) au marcat golurile primei reprezentative. Amfitrionii au dominat prima repriză, dar au comis greșeli mari în partea a doua a meciului și puteau fi egalați de ciproți, care au avut, în multe rânduri, inițiativa. Ioannis Pittas a punctat în minutul 52, după o greșeală a lui Radu Drăgușin. La 2-1, Florin Niță a avut o intervenție providențială, iar în minutul 77 oaspeții au rămas în zece, dupa ce Laifis a primit al doilea cartonaş galben.

ROMÂNIA: 1. Niță (16. Târnovanu, 67) – 2. Rațiu, 3. Drăgușin (15. Burcă, 67), 5. Pașcanu, 11. Bancu – 18. R. Marin (cpt.), 6. M. Marin (17. F. Coman, 67), 21. Olaru (8. Șut, 67) – 10. Hagi, 9. Bîrligea, 13. Mihăilă (22. Mitriță, 84). Selecționer: Mircea Lucescu. Rezerve: 12. Sava – 4. Manea, 7. Alibec, 14. Miculescu, 19. Drăguș, 20. M. Ilie, 23. Sorescu.

CIPRU: 13. D. Demetriou – 2. Karo (7. Antoniou, 46), 16. Andreou, 19. Laifis, 8. Anderson Correia – 17. Loizou, 6. D. Spoljaric (5. Charalampous, 46), 18. Artymatas-cpt., 11. Kakoulli (9. Pittas, 46) – 21. Tzionis (23. Makris, 74), 10. Sotiriou (3. Panagiotou, 79). Selecționer: Sofronis Avgousti. Rezerve: 1. Mall, 22. Michael – 4. Shelis, 12. Satsias, 15. Sotiriou.

„Trei puncte foarte importante, ne-am consolidat poziţia de câştigători ai grupei. A fost un joc foarte bun în prima repriză, mai puţin bun în prima parte a reprizei a doua. Am terminat bine, cu un joc rapid. Din păcate în defensivă am făcut nişte greşeli care l-au pus în prim plan pe Niţă, care şi astăzi a fost extraordinar. Nu sunt atât de mulţumit, nu-mi place să văd că echipa mea comite greşeli în apărare. Sunt şi lucruri pozitive. Le-am spus să tragă repede la poartă şi să surprindem şi asta a făcut Bîrligea. Sunt mulţumit de debutul lui dar putea să facă mai mult”, a declarat Mircea Lucescu.

Odată cu cele două goluri marcate, Răzvan Marin a devenit golgheterul României din această ediție a Ligii Națiunilor.

,,Nu prea sunt obișnuit cu acest rol de golgheter, cu această poziție. Am spus când am dat ultima dată gol din penalty că îmi doresc să marchez și din acțiune. Știu că pot da astfel de șuturi de la distanță. Cred că am început foarte, foarte bine meciul. Am zis în primele 10-15 minute să îi luăm de sus. Prima repriză am controlat-o, în a doua am intrat mai prost, cred că am fost mai relaxați. Ulterior am revenit și nu au mai fost probleme. Cred că am 7-8 goluri în acest an la echipa națională. Mă bucur că am reușit să îl ajung din acest punct de vedere (n.r. pe tatăl său Petre Marin la numărul de goluri marcate pentru România) dar pentru mine e important să ajut echipa. E important să câștige echipa.Cred că în ultimi 2-3 ani avem o perioadă foarte bună. Rezultatele de la EURO 2024 ne-au dat încredere. Am terminat 3 grupe la rând pe primul loc și cred că nu s-a mai întâmplat demult”, a declarat Marin.

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice.

Cătălin Pasăre