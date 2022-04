Romanescu vrea să câștige războiul cu ciorile din Parcul Central!

Lupte grele se duc în aceste zile în Parcul Central, cel în care se află operele din piatră realizate de Constantin Brâncuși, miza fiind îndepărtarea ciorilor de aici, un lucru care pare cam în toată țara o misiune imposibilă pentru autorități. Marcel Romanescu spune că încearcă să fie el primul edil din țară care câștigă o asemenea bătălie. Acesta pare să fie și motivul pentru care în ultimele săptămâni în parc au fost instalate sisteme laser de îndepărtare a ciorilor, dar și boxe prin care se difuzează sunete ce imită arme de foc sau păsări de pradă. Ciorile se sperie însă pentru scurt timp pentru că, ulterior, revin în locurile pe care le știu de ani de zile. Acum autoritățile au reluat lupta cu ele prin metoda clasică, adică aceea de a le îndepărta cuiburile. În Parc a fost adus o mașină de pompieri cu o scară ce permite lucrul la mare înălțime și, astfel, muncitorii pot să ajungă fără a fi în pericol în vârful arborilor. De aici pot îndepărta mai ușor cuiburile, misiunea lor fiind una foarte importantă pentru că, în scurt timp, ciorile vor începe să ouă, iar atunci îndepărtarea cuiburilor nu mai este permisă. În tot acest timp cei care trec prin parc tot speră să vadă într-o zi zona fără înaripatele care fac mizerie și gălăgie de ani de zile. „Normal că vreau să fie îndepărtate cât mai repede. Păi trec prin parc, merg pe alee și dacă nu calc în mizeria lor pe jos risc să îmi cadă ceva de sus în cap. Plus gălăgia și disconfortul pe care îl fac. Dacă se face ceva pentru îndepărtarea lor e foarte bine. Ele trebuie să stea în pădure, pe râuri, oriunde în natură, dar nu aici în centrul orașului și în acest parc foarte frumos”, spune un localnic. Pentru ca mizeria de pe alei și bănci să nu fie una insuportabilă, zilnic firma de salubritate a municipalității are aici zece muncitori, cel puțin, care au misiunea de a menține parcul curat. Aceștia sunt înarmați cu perii, mături și aparate de spălat cu apă sub presiune, plus utilajele cu care transportă apa sau resturile adunate. Costurile nu sunt deloc de neglijat, după cum a precizat Viorel Cârlig, responsabilul cu salubritatea în zona Parcului Central. „Costurile sunt destul de ridicate pentru că inclusiv în zilele de week-end, inclusiv în perioada de iarnă, folosim resurse umane. Sunt măcar 10 oameni în parc. Sunt utilajele cu care spălăm aleile, este autospeciala cu scară și nacelă folosită pentru îndepărtarea cuiburilor de cioară. Sunt materialele care se consumă pentru așa ceva, de la mături și perii la carburanții care nu sunt deloc ieftini. S-ar putea face cu totul altceva cu acești bani pentru oraș, mai ales că noi facem curățenie zilnic, dar după câteva ore nu se mai cunoaște nimic. Cetățeanul care trece la câteva ore după noi are impresia că nu s-a muncit întrucât ciorile fac mereu mizerie. În 24 de ore mizeria ar fi la loc dacă nu am interveni și nu am spăla zi de zi”, explică responsabilul cu curățenia în parc. Autoritățile ar urma să achiziționeze în următoarele zile un laser care costă 10.000 de euro și care, teoretic, ar trebui să sperie ciorile și să le țină la o distanță de circa 2 kilometri de Parcul Central. Marcel Romanescu speră ca prin toate aceste eforturi să reușească să îndepărteze înaripatele din zona cea mai căutată de turiștii care ajung în oraș, dar care este preferată și de localnici ca zonă de relaxare. „După cum știm, niciun edil în țară nu a câștigat până acum o astfel de bătălie. Sper să fiu eu primul care va câștiga războiul cu ciorile măcar în Parcul Central pentru că pe raza întregului oraș e greu de crezut că vom elimina vreodată ciorile definitiv. Resursele pe care le alocăm în acest război nu sunt foarte mari, mai ales că tot timpul am avut sprijinul societății Edilitara, cea care administrează domeniul public al municipiului, și al reprezentanților ISU Gorj atunci când le-am cerut sprijinul. Noi încercăm să facem tot ce depinde de noi pentru a rezolva această problemă. Am încercat prima variantă, cea cu sunete, care a dat rezultate parțiale. A doua variantă a fost cea cu raze laser, care s-a dovedit și ea eficientă, iar acum încercăm varianta a treia, cu ajutorul ISU Gorj. Încercăm să eliminăm cuiburile care nu au ouă pentru că, pe lângă deranjul pe care îl provoacă, sunt și incidente. De foarte multe ori din ele pică pe terasament și resturi de la vegetație și încercăm să preîntâmpinăm aceste probleme, mai ales că este un parc vizitat de foarte mulți turiști, dar și de cetățenii din oraș. Permanent sunt plângeri din partea celor care resimt disconforul de aici și care este sesizabil cu ochiul liber. Zilnic se face curățenie aici, dar oamenii ne fac zilnic sesizări, iar noi venim în întâmpinarea acestor probleme. Încercăm să găsim cele mai eficiente soluții. E clar că e greu de crezut că vom elimina în totalitate, dar și dacă diminuăm semnificativ numărul de ciori din parcul central tot e până la urmă cea mai bună soluție pentru noi”, declară Marcel Romanescu.

Gelu Ionescu