Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Pesto de leurdă

Lista de cumpărături:

* 200 ml Ulei de măsline presat la rece;

* 100 g leurdă;

* 15 g parmesan;

* 15 g muguri de pin;

* Sare după gust.

Rețeta de astăzi este despre usturoiul sălbatic, mai exact leurda.

Această plantă miraculoasă a naturii are frunzele verzi care miros a usturoi.

În această perioadă a anului, martie-aprilie, găsim în natură leurdă din abundență.

Are multe beneficii pentru organismul uman și cu acest miracol al naturii, omul poate să-și întărească sistemul imunitar, organismul să se curețe de toxine.

Din punct de vedere terapeutic, leurda este mai puternică decât usturoiul pentru că a crescut singură în pădurile din Europa Centrală. Când mergeți să adunați leurdă luați cu voi un cuțit, sau foarfecă, pentru că se taie planta de la suprafața pământului.

Leurda are nevoie ca rădăcina să rămână în pământ, în așa fel planta se va regenera.

Mod de preparare:

După ce am adunat leurda, am pus-o într-o chiuvetă și am spălat-o în mai multe ape, apoi am lăsat-o la zvântat pe câteva prosoape de hârtie de bucătărie.

Între timp, într-o tigaie fără ulei prăjim mugurii de pin de culoarea aurie. Dăm parmezanul pe răzătoarea fină.

Într-un robot de bucătărie, adăugăm uleiul de măsline, leurda, mugurii de pin, parmezanul și sare după gust.

Amestecăm totul bine până când obținem un amestec cremos.

Umplem Pesto în borcane de diferite mărimi și îl păstrăm la frigider. Rezistă 3 luni în frigider, putem să-l folosim la salate, paste, supe cremă, risotto. Câteodată sănătatea depinde și de noi.

Spor la gătit!