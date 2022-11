Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Salată de toamnă

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:

* 1 salată roșie Radiccio;

* 2 pere;

* 2 cepe de apă ,,șalotă“;

* 3 andive;

* 150 de grame salată rucola;

* 100 de grame brânză gorgonzola;

* 70 de grame șuncă afumată;

* 70 de grame alune de pădure;

* 10 ml oțet balsamic.

Pentru dressing:

* 4 linguri de oțet;

* 4 linguri de ulei de măsline presat la rece;

* 2 linguri de apă;

* 1 linguriță de muștar Dijon;

* 1 linguriță de miere;

* Sare, piper după gust.

Mod de preparare:

Curățăm ceapa de apă apoi o tăiem felii subțiri.

Într-o tigaie, adăugăm alunele de pădure pe care le prăjim puțin.

Aceeași tehnică o folosim cu șunca afumată, eu am cumpărat șuncă gata tocată după tehnica brunnoise, adică cubulețe foarte mici.

Spălăm perele după care le tăiem în 8 bucăți.

Prăjim perele în tigaia în care am prăjit șunca și, în acest fel, obținem gustul de afumătură care, în combinație cu perele, este senzațional.

Tot acest procedeu de prăjire se folosește fără ulei.

Într-o altă tigaie adăugăm puțin ulei, între timp, până când uleiul s-a încins, tăiem andivele pe jumătate.

Prăjim andivele de culoarea aurie apoi le stingem cu oțet balsamic, le mai lăsăm 2 minute să se prăjească. Pentru dressing, amestecăm bine cu un tel toate ingredientele. Salata rucola o spălăm, apoi o punem pe un prosop de bucătărie să absoarbă apa. La salata radiccio îndepărtăm primele frunze după care pe celelalte le desfacem pe rând și le rupem cu mâna în bucăți mari.

Sub jet de apă le spălam bine și pe un prosop de bucătărie le lăsam să absoarbă apa.

Amestecăm bine salata, ceapa cu dressing-ul și apoi o aranjăm pe farfurie.

În ordine, de jur împrejur, adăugăm perele, bucăți rupte cu lingurița din brânza gorgonzola, șunca afumată, alunele, andivele.

Vă invit să vă bucurați de o salată de toamnă pe care merită s-o pregătiți, este o combinație de gusturi și arome.

Poftă bună !