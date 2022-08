Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Găluște din urdă cu sos de prune !

Lista de cumpărături pentru 4 -5 porții:

* 300 g urdă dulce de vacă;

* 60 g griș;

* 60 g pesmet;

* 2 linguri de ulei;

* 1 ou;

* 1 vârf de cuțit de sare;

* 150 g pesmet;

* 20 g unt;

* 2 linguri de zahăr.

Lista de cumpărături pentru sosul de prune:

* 10 prune;

* 70 ml vin roșu;

* 60 g zahăr pudră (aici cantitatea diferă după cât de dulci sunt prunele);

* 3 cuișoare;

* 1 baton de scorțișoară.

Mod de preparare:

Prima dată, începem cu aluatul pentru găluște, urda trebuie să fie foarte fină.

Într-un bol, amestecăm bine urda cu pesmetul, grișul, sarea, oul și uleiul.

Dăm pentru 30 de minute aluatul la frigider!

Până se răcește compoziția găluștelor ne apucăm să prăjim cu atenție pesmetul.

Trebuie să fim foarte atenți pentru că se poate arde repede.

Adăugăm untul într-o tigaie și rumenim pesmetul de culoarea aurie la temperatura mică.

Adăugăm zahărul și amestecăm totul bine, după care dăm deoparte.

Ne apucăm să pregătim sosul din prune.

Spălăm prunele, apoi le tăiem pe jumătate și scoatem sâmburii. Într-o tigaie, caramelizăm zahărul – eu am folosit zahăr pudră pentru că se caramelizează mai repede. După ce s-a caramelizat zahărul, stingem cu vinul roșu, adăugăm batonul de scorțișoară, cuișoarele, prunele și lăsam să fiarbă la temperatură mică pentru 15-20 de minute!

Eu am gătit rețeta pe foc, funcționează foarte bine doar că am folosit o distanță de 25 cm între tigaie și foc, tehnica a fost ca focul să ardă încet.

Adăugăm într-o oală apă cu puțină sare.

Numai bine, până fierbe apa, avem timp să formăm găluștele. Formăm găluștele sub formă de bile iar când apa fierbe le introducem si le lăsam să fiarbă la foc mediu, pentru 10 minute.

Apoi le mai lăsăm la temperatura indirectă pentru încă 10 minute. Le scoatem din apă și le introducem în pesmet. Le tăvălim în pesmet după care le servim cu sosul de prune.

Nu uitați să gătiți cu spor și pasiune!

Poftă bună !