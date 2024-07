Resursele de apă scad, alertă! Localități din Gorj, afectate. Apel către populație

Apele Române Jiu monitorizează permanent situația resurselor de apă, precum și modul de aplicare a prevederilor Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare.

În prezent, coeficientul de umplere în cele 40 de lacuri de acumulare este de 80,46%, cu un volum de circa 3,49 miliarde metri cubi existent, fapt ce asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafață în regim centralizat, arată instituția într-un comunicat de presă.

Coeficient de umplere în 40 de lacuri, 77%. Debite sub media multianuală

Apele Române Jiu estimează la sfârșitul lunii iulie în cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație și industrii și producția de energie electrică pentru Sistemul Energetic Național, un coeficient de umplere de cca. 77%.

Jiul, aflat în sectoarele sub avertizare

Pe mai multe sectoare de râuri, se înregistrează debite sub media multianuală: 4 sectoare pe râurile interioare, respectiv pe râurile: Jiu (județul Gorj), pârâul Homorodul Mare și pârâul Fișag (județul Harghita), pârâul Belinul Mic și Saciova (județul Covasna), Buzău (județul Buzău) și Ialomița (județul Ialomița), se află în faza de atenționare-avertizare; 2 sectoare pe râurile interioare Olt (județul Harghita) și pârâul Belinul Mare (județul Covasna) se află în treapta 1 de restricții pentru irigații și piscicultură; 5 sectoare pe râurile interioare, respectiv pe râurile Buzău (județul Brăila), Călmățui (județele Buzău și Brăila) și pârâul Belinul Mic, Fișag și Saciova (județul Covasna) se află in treapta 3 de restricții pentru irigații și piscicultură. Acumulările Pârcovaci, Hălceni și Sârca din județul Iași și Acumularea Mănjești din județul Vaslui se află în treapta 3 de restricții pentru populație, industrie, irigații și piscicultură. În prezent, 291 de localități (din care și orașele Roman, Pașcani și Hârlău) care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă și în care apa este furnizată cu restricții.

Gorjul, în lista județelor afectate

Cele mai afectate localități sunt județele Botoșani, Vaslui, Iași, Neamț, Vrancea, Galați, Bacău, Dolj, Gorj, Teleorman, Alba.

Cele mai multe localități sunt în judeţele Botoșani, Iași, Vrancea.

În aceste localități, furnizarea apei este asigurată de către operatorii de apă cu restricții, respectiv în anumite intervale orare. Restricțiile sunt stabilite de către operatorii de apă, pentru fiecare folosință în parte, în funcție de timpul de care au nevoie pentru reumplerea rezervoarelor de apă.

Debitul Dunării, în scădere

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) a fost în scădere, având valoarea de 4500 mc/s și este sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s). Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitele Dunării vor fi în scădere la intrarea în țară și vor ajunge în jurul valorii de 4200 mc/s în jurul datei de 21 iulie.

„Având în vedere prognoza hidrometeorologică pentru perioada imediat următoare, facem apel la populație să folosească rațional apa, astfel încât aceasta să ajungă tuturor, cu prioritate pentru băut”, mai transmit hidrologii de la Apele Române.

M.C.H.